Мастер-класс «Три цвета Родины», посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации, провели 22 августа педагог Елена Соболева и обучающиеся объединения «Глиняная игрушка» детско-юношеского центра «Ритм».

Из воздушного пластилина ребята изготовили памятные сувениры, которые вручили гостям праздничных мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага РФ и 98-летию со Дня образования Добринского округа. Добринцы с благодарностью принимали яркие поделки, ведь в каждую из них ребята вложили частичку своей любви к Родине.

Такие мероприятия дарят не только радость творчества, но и чувство сопричастности к великой истории нашего Отечества.