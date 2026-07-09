Тридцать пять лет рука об руку

В селе Демшинка все знают семью РУДАКОВЫХ. Александр Владимирович и Ольга Викторовна в этом году отмечают 35-летие совместной жизни: их союз, заключённый в 1991-м году, стал для односельчан живым примером того, как любовь и уважение превращаются в крепкие семейные традиции.

Именно они недавно представляли Добринский округ в правительстве региона на празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности. Александр Владимирович и Ольга Викторовна не из тех, кто ждёт, когда кто-то другой сделает что-то хорошее, — они сами становятся инициаторами добрых дел. Их дом – всегда ухоженный, но, главное, он постоянно открыт для людей: супруги никогда не пройдут мимо чужой беды, не откажут в совете или помощи. Они вкладывают душу не только в своё подворье, но и в жизнь всего села: вместе выходят на субботники, участвуют в культурных и общественных мероприятиях, помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.

Воспитание четверых детей для Рудаковых — личный живой пример. С ранних лет мама с папой прививают им любовь к Родине, уважение к труду, стремление жить по совести и заботиться о ближних. И плоды этого воспитания видны в каждом из четверых.

Старший сын Олег защищает Родину в зоне специальной военной операции, продолжая семейную традицию служения и ответственности. Ещё в юности он был человеком действия: активно занимался спортом, добивался на соревнованиях хороших результатов, служил в армии, а потом получил инженерное образование. Его путь — это доказательство того, как родительские ценности становятся в жизни детей внутренним ориентиром.

— День отъезда сына «за ленточку», 18 октября 2022 года, — утверждают родители, — словно провёл черту, после которой мы стали ещё ближе, он сплотил всё семейство, стал новой точкой в истории нашей семьи.

И теперь, когда у Олега появляются редкие минуты для связи с родными, к телефону сбегаются все: и родители, и его жена с детьми, и сёстры с братом… Бабушка Оля и дедушка Саша стараются быть рядом и с внуками: для них всё по силам, если делать вместе.

Ольга Викторовна несёт тепло и культуру в родное село: заведуя сельским ДК, она делает так, чтобы у людей всегда была возможность собраться вместе, вспомнить традиции, услышать хорошую песню.

— Я люблю свою работу, — признаётся она, — мне нравится приносить землякам радость. И очень сама довольна, когда они с хорошим настроением выходят из зрительного зала. Значит, все мои старания не напрасны.

При этом её общественная работа выходит далеко за пределы сцены и репетиций: долгие годы представляла интересы земляков как депутат, стараясь слышать каждого и помогать там, где это особенно нужно. Её труд отмечен множеством наград, но, пожалуй, самая главная – доверие и признание людей.

Александр Владимирович всю жизнь связан с землёй и молодёжью. Получив агрономическое образование, он не просто работал в сельском хозяйстве, а выбрал путь наставника: много лет преподаёт в Добринском техническом училище (теперь — колледже), помогает ребятам стать настоящими специалистами. К подопечным педагог относится с теплотой и пониманием, просто по-отечески, как к собственным детям. И ребята уважают своего учителя, ценят за профессионализм, терпение, умение разглядеть в студенте потенциал. Награды, которых удостоен Александр Владимирович, — настоящее признание того, сколько сил он вкладывает в будущее района.

Дети растут, но связь поколений в этой семье не прерывается. Анна, получив образование, выбрала свой путь и сейчас работает как самозанятая. Она уже создала собственную семью. Диана, ученица 9 класса, радует родителей успехами в учёбе и активным участием в жизни села, а младший Даниил — пятиклассник только начинает открывать мир, и рядом с ним всегда есть взрослые, которые подскажут и поддержат.

Награды и грамоты, которых удостоена семья, — это летопись их неравнодушия. От благодарностей за образцовое подворье до признаний за воспитание детей и профессиональный труд: каждая из них — небольшая история о том, как день за днём Александр Владимирович и Ольга Викторовна делают мир вокруг лучше. Их 35 лет совместной жизни — не просто дата, а целая эпоха, наполненная делами, заботами, радостью и взаимной поддержкой.

— Чтобы дом стал той самой «крепостью», — говорят они, — необходимо друг другу доверять, стараться понять вторую половину и иметь желание пойти ей навстречу.

Семья Рудаковых, получившая медаль «За любовь и верность» из рук губернатора, по праву её достойна, ведь их история о том, что настоящая любовь — это ежедневный труд.