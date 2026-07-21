Триумф добринских голосов в Великом Новгороде

10 июня в г. Великий Новгород прошла церемония закрытия Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России-2026».

Липецкую область представили шесть вокалистов, из них трое— учащиеся Добринской школы искусств.

В рамках конкурса для детей были организованы экскурсии по Ярославову дворищу. Они посетили Новгородский кремль, где полюбовались фресками Софийского собора, побывали в музее С.В. Рахманинова и в музее деревянного зодчества.

Наши вокалисты Кретинина Елизавета и Кутищева Варвара впервые участвовали в таком масштабном конкурсе и заняли призовые места.

В день открытия конкурса отличилась наша Варвара. Она спела с членом жюри «Песню о медведях» из кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (композитор Александр Зацепин, поэт Леонид Дербенёв).

Ника Валуйская привлекла внимание членов жюри уже на репетиции и сразу же покорила их сердца. Самое сложное для Ники было участие в двух номинациях: народный и эстрадный вокал.

В номинации «народный вокал» она исполнила акапельно песню Липецкой области и «Моршанские страдания» (из репертуара М. Мордасовой).

В номинации «эстрадный вокал» в ее исполнении прозвучала песня о России современных авторов и «Шум берез» из репертуара Галины Ненашевой.

Итогом выступления наших девочек стало приглашение Ники и Лизы для участия в Гала-концерте.

Валуйская Ника стала победителем Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» в двух номинациях. Это первый случай в истории данного конкурса.

Поздравляем Нику Валуйскую, Кретинину Елизавету, Кутищеву Варвару и их педагога Морозову Татьяну Владимировну с блестящим результатом и желаем новых побед!