Делегация Липецкой области приняла участие в Международной специализированной выставке-форуме «Безопасность и охрана труда – 2024». В состав делегации вошли представители управления социальной политики Липецкой области, органов местного самоуправления, работодателей региона. В рамках форума прошел съезд общероссийского общественного движения «Человек труда».

Оно направлено на возрождение престижа рабочих профессий и формирование уважительного отношения к труду, а также к героям и ветеранам труда. Общественные премии «Человек труда» получили трое липчан. Среди них инструктор-методист по лечебной физкультуре реабилитационного центра «Сосновый бор» Наталья Гуляева. В своей работе она применяет элементы воздействия иппотерапии на человека с ограниченными возможностями здоровья, развивает конный спорт. Её воспитанники не раз занимали призовые места на соревнованиях российского уровня.

Также отметили Ивана Гаврилина, победителя областного трудового соперничества 2023 года. Тракторист-машинист АПК «РусАгроАльянс» достиг наивысшего показателя по области в обработке посевов средствами защиты растений. Еще один «Человек труда» в Липецкой области – медсестра травматологического отделения Елецкой городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко Ольга Старченкова. Она с 2020 по 2022 годы оказывала помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, разработала и внедрила алгоритм действия среднего медицинского персонала при поступлении тяжелобольных.

«Мы очень гордимся такими тружениками и благодарны каждому из них труд и любовь к Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.