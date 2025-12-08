Трое липчан стали победителями трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Трое конкурсантов из Липецка вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это директор Центра развития творчества «Левобережный» Татьяна Ханеня, методист того же Центра Евгения Ханеня и учитель истории и обществознания гимназии №19 имени Н. З. Поповичевой Юлия Зайцева.

Татьяна Ханеня работает в должности директора Центра развития творчества больше 20 лет. В организации развита практика наставничества: молодым специалистам помогают в адаптации в коллективе, оказывают методическую и психологическую поддержку, связанную со спецификой работы педагога дополнительного образования. Также наставники помогают молодым специалистам подготовиться к участию в профессиональных конкурсах.

Евгения Ханеня работает в системе образования шесть лет. Она является куратором Клуба одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ, представителем оргкомитета городского праздника выпускников одиннадцатых классов, руководителем образовательно-коммуникативного проекта #ФокусНаМолодых для молодых педагогических работников Липецка, получившего грантовую поддержку в 2023 году.

Юлия Зайцева реализует систему наставничества для выявления и поддержки одаренных школьников, а также помогает начинающим педагогам. Среди ее учеников – победители и призеры заключительных этапов Всероссийских олимпиад школьников. Выпускники Юлии уже работают учителями и логопедами в липецких школах.

Всего на направление «Наставничество» было подано 24 146 заявок. В число сильнейших вошли 200 человек из 55 регионов страны. Участники объединялись в пары «наставник + наставляемый», учились друг у друга и решали общие профессиональные задачи, создавая совместный проект. Победители получили сертификаты участника проекта «Флагманы образования», возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня – регионального, федерального, международного. Одной из особенностей трека стала система формирования пар: участников подбирал специальный цифровой бот. Это помогло соединить людей с близкими профессиональными интересами и целями.

В течение трека участники выполняли творческие и практические задания: анализировали примеры наставничества в искусстве, решали педагогические кейсы и готовили совместные проекты. На итоговом очном мероприятии победители продолжили эту работу – создали инициативы, которые могут быть внедрены в школах, колледжах и вузах. Были представлены проекты по трем направлениям – вовлечение студентов педагогических специальностей в работу в сфере образования, поддержка начинающих педагогов и профилактическая работа с несовершеннолетними.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

«Проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяют участникам треков систематизировать уже имеющиеся знания и опыт, а также приобрести новые профессиональные навыки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.