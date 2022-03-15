В регионе

Трое липчанок лишились денег при покупке путевок в зарубежный пансионат. Потерпевшие попали на сайты-двойники

3 часа назад
4 посмотрели

Читайте нас в

За прошедшие сутки выявлено несколько фактов мошенничеств при покупке путевок через Интернет. Жертвами мошенников стали три жительницы областного центра. Потерпевшие через фишинговый сайт покупали путевки в зарубежный пансионат. В итоге за планируемый «отдых» женщины перевели в общей сложности более 75 тыс. рублей.

Уважаемые жители региона! Просим вас при приобретении туристических путевок и заказе туров в сети Интернет не торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами, тем более, если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом.

Пользуйтесь официальными сайтами, внимательно проверяйте адрес сайта компании в адресной строке. Он может отличаться от оригинала как полностью, так и одной-двумя буквами.

Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение.

Вас должна насторожить слишком низкая цена на туры и путевки, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку.

Будьте бдительны! Мошенники постоянно ищут новые способы обмана людей. Не спешите отдавать свои деньги за сомнительные товары и услуги.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
«ВКонтакте» запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19