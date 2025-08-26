Трое липецких студентов вошли в число сильнейших молодых педагогов проекта «Флагманы образования»

Студентки Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Анастасия Кузякина и Валерия Голосницкая, а также учитель Школы информационных технологий №26 г. Липецка Юрий Дубинин вошли в число победителей направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги образовательной программы были подведены в рамках второй смены Всероссийского молодежного форума «Машук» в Пятигорске, где наставническую поддержку получили 10 лучших проектных команд со всей страны.

Направление «Мотивировать» объединило 265 студентов педвузов, молодых учителей и классных руководителей для разработки социально значимых инициатив в сферах наставничества, воспитания и цифровизации образования. В течение шести дней участники работали над созданием проектов, призванных усилить роль педагога как носителя духовно-нравственных ценностей, что особенно значимо в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Липчане представили экспертам два перспективных проекта. Анастасия Кузякина разработала концепцию педагогического маркетплейса «Учи.ПРО» – онлайн-платформы с игровой системой мотивации для предотвращения профессионального выгорания педагогов и подготовки их к современным вызовам. Валерия Голосницкая и Юрий Дубинин инициировали проект «Не интенсив (не) педагогических практик», нацеленный на снижение бюрократической нагрузки на молодых учителей через серию образовательных мероприятий и создание профессионального сообщества круглогодичной поддержки.

«Каждая из команд направления “Мотивировать” представила по-настоящему содержательные, нестандартные и социально важные инициативы. Мы видим, с каким энтузиазмом и ответственностью молодые педагоги и студенты подходят к решению задач в сфере образования – и это внушает уверенность в нашем будущем. Проекты, отмеченные экспертным жюри, обладают потенциалом к масштабированию и, при сопровождении наставников, смогут быть реализованы на практике в различных регионах страны», – прокомментировал руководитель проекта «Флагманы образования» Артем Миронов.

Победители получили персональное наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования для дальнейшего развития и реализации своих идей.

«Конкурс помогает выявить наиболее талантливых и мотивированных специалистов сферы образования, которые хотят развивать педагогику, делать ее прогрессивной, а учебу – интересной для подрастающего поколения. Это возможность заявить о себе и своих практиках и получить оценку экспертов. Липецким финалистам – удачи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацелен на развитие профессиональных и лидерских качеств специалистов сферы образования. С 2019 года участниками проекта стали более 370 000 человек. Победители получают возможность обучения в ведущих образовательных организациях, включаются в кадровый резерв и реализуют свои проекты на федеральном и региональном уровнях. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.