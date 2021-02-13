В производстве следственной части следственного управления УМВД России по Липецкой области находится многоэпизодное уголовное дело в отношении троих жителей города Липецка и Липецкого района, подозреваемых в разбойном нападении и кражах.

21 ноября 2020 года в 14-00 предполагаемые участники данной преступной группы совершили нападение на офис одной из липецких фирм, занимающейся торговлей продуктами и сигаретами. Они явились туда с предметом, используемым в качестве оружия, и стали угрожить сотрудникам. В итоге похитили 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Полицейские с поличным задержали нападавших. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция которой – до 15 лет лишения свободы. Задержанных арестовали. Об этом мы уже сообщали 17 декабря 2020 года.

В ходе предварительного следствия выяснилась причастность злоумышленников к серии краж, совершенных в Липецке и Липецкой области в 2020 году.

Так, утром 25 марта трое мужчин проникли в помещение одного из банков, расположенного на проспекте 60 лет СССР в городе Липецке, и тайно похитили банкомат с деньгами в сумме более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Следствием установлено, что 13 апреля 2020 года около 9 часов утра двое из подозреваемых разбили стекло правой задней двери автомобиля, припаркованного на улице Интернациональной города Липецка, и похитили более 600 тысяч рублей, которые находились в машине.

13 сентября участники той же группы проникли одно из помещений банка, расположенного на улице Газина, откуда тайно похитили банкомат с деньгами в размере более 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Спустя пять дней, ночью 18 сентября 2020 года, трое злоумышленников проникли в жилой дом в селе Воскресеновка Липецкого района, откуда совершили хищение денег и золотых украшений на сумму 400 тысяч рублей.

По новым эпизодам преступной деятельности СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбужденные в отношении данной группы лиц уголовные дела по ч.3 (максимальная санкция – до 6 лет лишения свободы), ч.4. (максимальная санкция – до 10 лет лишения свободы) ст.158 УК РФ «Кража» объединены в одно производство. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 10 миллионов рублей. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.