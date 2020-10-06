Трое представителей Липецкой области вышли в финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Подведены итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году.

В финал вышли сразу несколько человек, представляющих Липецкую область.

В номинация «Педагог дополнительного образования по естественно- научной направленности» – Элеонора Кирюхина, экологический центр «ЭкоСфера»

В номинации «Педагог дополнительного образования по социально-педагогической направленности» – Михаил Иванов, Центр развития творчества детей и юношества «Советский»

В номинации «Профессиональный дебют» – Даниил Сапронов, Центр дополнительного образования Липецкой области

Всего в финал вышли 90 победителей федерального заочного этапа конкурса из 34 регионов. За победу они будут бороться в 9 номинациях. Финал конкурса состоится в Санкт-Петербурге.