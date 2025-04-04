Трое юных чтецов представят Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Живая классика»

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» определил победителей. Их отобрали из более полусотни участников из всех муниципалитетов Липецкой области. Очные выступления прошли в Центре дополнительного образования Липецкой области 2 апреля. По их итогам члены жюри назвали троих победителей. Это Екатерина Чибисова из школы №47 Липецка, Максим Шевелев из школы №10 Ельца, Дарина Хабибулина из лицея №5 Ельца. Они представят Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Живая классика», который пройдёт в мае в Международном детском центре «Артек».

«Конкурс чтецов «Живая классика» – крупнейший проект по поддержке чтения в России среди молодежи. Липчане участвуют в нем с 2012 года. Победа подтверждает не только хорошие актерские данные, но и живой интерес к литературе и чтению», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.