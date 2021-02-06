Приговором Левобережного районного суда г. Липецка 30-летний Максим К., 33-летний Александр Т. и 33-летний Денис М. признаны виновными в совершении разбойного нападения. Как установил суд, 30 ноября 2019 года около 18 часов они незаконно проникли в жилище 49-летнего мужчины, проживающего в общежитии на улице Адмирала Макарова в Липецке. Применив насилие к потерпевшему, высказывая угрозы применения насилия, используя в качестве оружия нож и электрокипятильник, завладели имуществом потерпевшего. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

Мужчины требовали с 49-летнего липчанина возвращение долга в размере 17 тысяч рублей. Когда услышали отказ, подвергли мужчину избиению, нанося удары по голове и туловищу руками и ногами. Потерпевший получил челюстно-лицевую травму с переломом носа, многочисленные гематомы и кровоподтёки на лице и туловище.

Максим К. приставил к горлу мужчины кухонный нож и потребовал передачи денежных средств. Затем Денис М. нашёл в комнате электрокипятильник, нагрел его, используя его в качестве оружия, не менее 7 раз приложил туловищу и голове потерпевшего. Ожоги остались и на руках мужчины: ими он пытался защититься от нападавшего. Двое других соучастников преступления стали удерживать потерпевшего, чтобы он не сопротивлялся. Как установил суд, в дальнейшем Денис М., продолжая преступные действия, взял нож и отрезал фалангу мизинца на левой стопе мужчины.

После подавления сопротивления потерпевшего (он не кричал, от боли потерял сознание) трое участников разбойного нападения открыто похитили имущество (а именно: три куртки, зимнюю шапку, кепку, спортивную сумку, пряжку от ремня на общую сумму 2,5 тысяч рублей), скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Телесные повреждения, полученные потерпевшим в тот вечер, в своей совокупности расцениваются как причинившие вред здоровью средней тяжести по признаку опасности для жизни человека. На момент совершения преступления нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

На предварительном следствии трое фигурантов уголовного дела написали явки с повинной и дали признательные показания. Однако в ходе судебного слушания от своих показаний отказались, вину в совершении разбойного нападения не признали. Просили квалифицировать их действия по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство), однако суд не нашёл оснований для подобной квалификации.

При назначении наказания суд учёл характер, обстоятельства и степень общественной опасности преступления. Так, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), относится к категории особо тяжких. Также учитывались данные о личности подсудимых, характер непосредственных действий каждого при совершении преступления. Суд счёл возможным назначить Александру Т. и Максиму К. наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), т.к. оба ранее не были судимы, на учёте у нарколога не состояли, не имеют отрицательных характеристик от участковых и по месту жительства, во время следствия активно способствовали раскрытию преступления, возместили потерпевшему ущерб от преступления (Александр Т. – 3 тысячи рублей, Максим К. – 1,5 тысячи рублей), у Максима К. имеется малолетний ребёнок. Денис М. в 2013 году судим за кражи, отягчающим его вину обстоятельством является рецидив преступлений.

Таким образом, суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы: Александру Т. – сроком на 5 лет, Максиму К. – сроком на 6 лет, Денису М. – сроком на 7 лет. Отбывать наказание осуждённым надлежит в исправительной колонии строгого режима. Примечательно, что все трое не являются коренными липчанами. Приехали в Липецк из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. На территории Липецка проживали, но зарегистрированы не были, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.