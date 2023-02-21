Липецкое предприятие «Свободный сокол» представило трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом на 27 Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow. Живой интерес участников выставки вызвала демонстрация исключительных свойств сокольских труб – их гибкость и пластичность. Именно благодаря им трубы выдерживают значительный вес почвенных слоев и дорожные нагрузки, провоцирующие диаметральные прогибы конструкций, а также могут применяться в сейсмических зонах.

Липецкая трубная компания «Свободный сокол» входит в число системообразующих организаций и является ведущим производителем в России и СНГ труб и частей к ним, а также крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ – 25%. Изделия, выпускаемые компанией, на сегодняшний день признаны промышленным стандартом безаварийной работы в сетях водоснабжения и гарантом качества чистой питьевой воды. Они применяются как за рубежом, так и в нашей стране. За прошлый год объем такой продукции на российском рынке вырос на 40%. «Компания успешно реагирует на тенденции рынка и работает в сфере импортозамещения. Такая политика руководства должна стать примером для других предпринимателей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году свои достижения на выставке Aquatherm Moscow продемонстрировали 450 компаний со всего мира. Посетителями ее стали более 25 тысяч человек из 80 регионов России и 66 зарубежных стран. Деловая программа длилась четыре дня. Эксперты представили актуальную отраслевую информацию, рассказали о тенденциях, поделились опытом реализации нестандартных проектов.