В субботу в России отмечали День бухгалтера. Именно 21 ноября 1996 года был подписан закон «О бухгалтерском учете», который на протяжении многих лет был основным документом бухгалтерского профессионального сообщества.

А в преддверии этого праздника глава Добринского округа Александр Пасынков вместе со своим заместителем-начальником управления финансов Оксаной Быковой и руководителем Центра компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Валентиной Нестеровой поздравили с этим праздником коллектив этого учреждения.

— В современном мире, — сказал в поздравительном слове Александр Николаевич, — сложно представить себе предприятие или учреждение в нашем округе, где не было бы специалистов в области бухгалтерского учёта. Ведь все расходы и выплаты, налоги и зарплаты, отчёты, счета, сведение баланса — всё, что касается финансов, сосредоточено в надежных руках бухгалтеров. Ваша профессия требует целого спектра деловых и личностных качеств: это организованность, ответственность, внимательность, высокая работоспособность, стремление к непрерывному совершенствованию. От вашего профессионализма и компетентности во многом зависит эффективная финансово-хозяйственная деятельность учреждений и в конечном итоге — социально-экономическое развитие нашего Добринского округа. Поздравляю вас с Днём бухгалтера и желаю вам спокойствия, уюта дома и радости в каждом дне.

Слова благодарности в адрес коллег также прозвучали от Оксаны Быковой.

— Сегодня хочется сказать не про цифры, — подчеркнула Оксана Александровна, — а про вас. Вы — та опора, на которой и держится вся наша работа. Благодаря вашей собранности и ответственности мы знаем, что финансы и учёт в надёжных руках. Особенно ценно, что вы не просто делаете свою работу. Вы всегда в строю на субботниках и других общественных мероприятиях в нашем округе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста и успехов в вашей важной миссии.

В ходе торжественного мероприятия руководители округа отметили различными наградами ряд сотрудников Центра. Благодарность губернатора Липецкой области Игоря Артамонова была вручена Ольге Донских и Надежде Пасынковой. Почетные грамоты администрации Добринского округа получили Елена Хованских, Елена Нехороших, Олеся Черникина и Татьяна Долматова.