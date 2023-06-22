Повторяют известное выражение многодетные родители из Паршиновки, воспитывая сыновей и дочку собственным примером.

Людмила Рязанцева из Паршиновки — домохозяйка. Имея диплом о высшем образовании и профессию юриста, она ни одного дня не работала по специальности. Да и вообще нигде не работала, не считая ведения домашнего хозяйства. И только те, кто, так же как Людмила, трудится от зари до зари на своем подворье и в огороде, поймет, насколько это тяжело.

С мужем Виктором они рано создали семью: им было всего по 18 лет. Несмотря на юный возраст, оба были вполне готовы к самостоятельной жизни. Людмила с благодарностью вспоминает мамину науку, когда ее с сестрой не ограждали ни от какой деревенской работы.

— Мама дояркой была, — рассказывает собеседница, — да дома еще трех коров держали. Помогать нужно было родителям. Еще девчонками вместе со старшими сено заготавливали, на свеклу ходили, свой огород пололи… Словом, все умели делать.

Молодые сразу же решили жить отдельно от родителей и переехали из родной Алексеевки в Паршиновку. Виктор, отучившись в Добринке на тракториста, устроился на работу в ООО «Битюг». Взяли кредит, еще немного денег родители добавили и купили небольшой, в одну комнатку, домик. Первым делом отремонтировали его, а потом начали обзаводиться хозяйством. Для начала взяли четырех поросят, свиноматку и двух телят.

Постепенно расширявшееся подворье помогало становиться на ноги быстро растущей семье. С разницей в шесть лет родились сыновья. Старшему Андрею сейчас 19. Он заканчивает то же учебное заведение, что когда-то и его отец. Готовится к службе в армии. Денис перешел в восьмой класс и радует окружающих своим веселым нравом.

— Он у нас настоящий артист, — с улыбкой говорит о любящем пошутить сыне Людмила Геннадьевна.

Подросшие сыновья стали для родителей хорошими помощниками.

В 2014-м году Рязанцевы переехали в новый просторный дом, который руководитель «Битюга» Иван Петрович Незнамов выделил им в бесплатное пользование. Молодым хозяевам даже ничего подделывать не пришлось: жилье было полностью готово. Им оставалось лишь благоустроить усадьбу. Этим и занялись. Сейчас ухоженный дом Рязанцевых в прямом смысле слова украшает одну из центральных улиц Паршиновки.

Справив новоселье, Людмила и Виктор первым делом обзавелись коровой (на старом месте ее негде было держать). Совсем недавно у них появилась вторая буренка.

По признанию хозяйки, когда обе бросают доиться, для семьи наступают сложные времена: дети выросли на молоке, а то, что покупают в магазине, не идет ни в какое сравнение с домашним. Да и цена на молочку нынче «кусается».

Итак, две коровы, шесть бычков, приобретенных в прошлом году на средства социального контракта, поросята и птица, которую, по словам хозяйки, никто никогда не считает, — вот объем работы домохозяйки Людмилы. Прибавьте к этому пару деревенских огородов (из-за второго Рязанцевы и старый дом держат) и домашние заботы мамы троих детей. Уже на новом месте у супругов родилась долгожданная дочка Настенька, которая в этом году собирается в первый класс.

Распорядок дня Людмилы Рязанцевой таков. Утро у нее начинается в половине пятого, когда вся семья еще спит. Доит коров и отгоняет их в стадо (в Паршиновке 42 буренки и пасут их по очереди).

Потом к жене присоединяется Виктор. Вдвоем выводят бычков на пастбище, кормят поросят и птицу. Сыновей к утренним работам не привлекают, чтобы те поспали чуть больше перед учебой. Для них в течение дня дел хватит.

Домой супруги заходят в семь часов, когда иные односельчане еще только-только просыпаются.

Задача Людмилы накормить мужа и сыновей завтраком, погладить им одежду и проводить кого на работу, а кого учиться. Затем в доме начинается время девочек. Встает Настенька и вместе с мамой приступает к уборке комнат. Не успеешь оглянуться — обед… А в 6 часов уже возвращается стадо. Мычат бычки, коровы переминаются с ноги на ногу в ожидании, когда хозяйка их подоит, из загона подают голос поросята…

— Вечером во двор выходит вся семья, — продолжает Людмила, — никого не уговариваем помогать, все само собой происходит: мы с мужем работаем, дети рядом. Они не будут в это время сидеть за компьютером. Правда, дочка выходит с нами пока только чтобы поддержать компанию. Но и у нее есть свои небольшие обязанности, например, кошку накормить свежим молочком.

Рассказывая о своих каждодневных заботах матери и хозяйки, наша героиня не жалуется на трудности. Она привыкла к заданному еще в детстве ритму жизни и даже скучает по работе, когда зимой ее становится меньше. А еще удивляется молодым семьям, которые, живя в селе, буквально все продукты покупают в магазине. У Рязанцевых ведь все свое, свежее и натуральное: мясо, молоко, сметана, масло, яйца.

Правда, большое хозяйство не позволяет домочадцам отлучаться надолго из дома. Поездки в тот же областной центр — редкие, только по необходимости. Но, по словам Людмилы, в город их и не тянет. Они с Виктором очень привязаны к родным местам и не поменяют их ни на какие другие. А вот детям самим решать, где строить свою жизнь. Оказывать на них давление родители не будут. Главное, что от них зависело, папа и мама уже сделали: вырастили сыновей трудолюбивыми и ответственными людьми. А эти качества важны и в деревне, и в городе.