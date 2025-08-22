Труд и радости сельской жизни

Наталья Гаршина любит цветы. А они отвечают ей на заботу и уход пышным разноцветьем.

Продолжаем рассказывать про благоустроенные усадьбы жителей Средней Матренки.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ЛЕТО

Когда в доме Анатолия и Натальи Гаршиных на улице Мира раздается звонкий детский смех, соседи сразу понимают: внуки из Липецка приехали! Никита, Максим и Арсений с нетерпением ждут каникул, чтобы окунуться в настоящую деревенскую жизнь, которую они не променяют ни на какие городские развлечения.

— Внукам у нас настоящее раздолье, — рассказывает Наталья Михайловна, технолог по специальности, а ныне домохозяйка. — Играют в футбол на площадке в парке, на качелях качаются, рыбу ловят. Муж специально для мальчишек повесил в саду гамак, в нем особенно хорошо отдыхается в тени деревьев жарким днем.

По словам бабушки, внуки не только весело проводят время, но и помогают ей по хозяйству, даже самый младший, шестилетний Арсений вместе с ней моет банки для закруток. Живешь в деревне — привыкай к труду.

— Летом у нас население почти вполовину увеличивается, — вступает в разговор глава Среднематренского сельского поселения Нина Гущина. — Считай в каждом доме внуки гостят, да не по одному. Поэтому тот же День физкультурника в августе всегда массовым получается, в участниках недостатка нет.

Внукам Натальи и Анатолия Гаршиных настолько нравится сельская жизнь, что они готовы проводить здесь все свободное от учебы время. С удовольствием приезжают на малую родину и их родители Александр и Светлана, которые со своими семьями много лет живут в городе.

— Дочка фотографирует все красивые уголки Средней Матренки и показывает их коллегам на работе, — рассказывает Наталья Михайловна. — А те не скрывают удивления. Горожанам не верится, что в сельской глубинке люди живут с таким комфортом.

Каждый уголок в палисаднике Гаршиных занят цветущими с весны до поздней осени растениями.

В БЕСЕДКЕ С ВИДОМ НА ЦВЕТНИК

Пока мы разговаривали с Натальей Михайловной, проснулась ее ребятня. Никиту с Максимом уже ждал вкусный завтрак: пышные бабушкины оладьи с медом и свежезаваренным чайком.

Стол был накрыт в беседке, где летом на свежем воздухе завтракают и обедают все домочадцы. А на обед, скорее всего, будут вкусные отбивные из домашнего мяса, которые внучата просто обожают.

Думается, жаловаться на аппетит в такой обстановке никто не будет. Тем более что готовить Наталья Михайловна большая мастерица. Недаром когда-то получила профессию технолога и работала в столовой. Правда, чтобы накормить свою большую (преимущественно мужскую) семью, хозяйке приходится чуть ли не весь день стоять у плиты. А ведь на ней еще и старенькая мама, которую забрали к себе в январе этого года после смерти отца, да немалое хозяйство: четыре быка, куры, утки, огород.

Муж Анатолий Борисович — механизатор в «Добрыне». В уборочную уходит из дома к семи часам утра и возвращается после десяти вечера. Так что приходится одной со всем этим управляться.

При этом усадьба Гаршиных считается одной из самых красивых на улице Мира, прежде всего, благодаря цветочному изобилию.

— Цветы я, как и мама, люблю с детства, — продолжает Наталья Михайловна. — Сажаю их в большом количестве, но все равно кажется, что мало. Плошки и кашпо для них покупаем и делаем на заказ, главное, чтобы красиво было.

Палисадник Гаршиных цветет с ранней весны до поздней осени. Судя по изобилию петуний и роз — они у хозяйки любимые.

Собеседница признается, что при всей своей занятости, четко расставила приоритеты: на первом месте у нее цветы и уход за ними, затем — огород и прочие хозяйственные хлопоты. Как только появляется свободная минутка, тяпку в руки — и в палисадник: рыхлить, полоть, окучивать…

Завтрак в беседке на свежем воздухе с вкусными оладьями и чаем от бабушки Наташи — лучшее начало дня для ее внуков Никиты и Максима.

ЛЮБОВЬ — ВСЕМУ НАЧАЛО

Любовь к земле и всему, что на ней растет, в деревенских людях заложена сызмальства. Недаром когда-то, не задумываясь, они с мужем не поехали за городским счастьем, а остались жить в родном селе.

В 1986 году сыграли свадьбу, а в 88-ом колхоз им выделил дом, в котором Гаршины живут счастливо все эти годы в труде и заботах о старших и младших членах своей семьи.

— Как при такой нагрузке все успеть и при этом уметь радоваться жизни и красоте, которая вас окружает? — не могла не задать этот вопрос хозяйке одной из лучших усадеб Средней Матренки.

— Все просто. Нужно любить своих близких, свой дом, село и дело, которым занимаешься. Тогда на все и времени, и сил хватит. А еще важно, когда в семье все друг друга поддерживают.

Рецепты от Натальи Гаршиной

КАБАЧКИ

Молодые кабачки натереть на терке, отжать. Добавить 2 яйца, натертую морковь, нарезанный лук, примерно 3 ложки муки. Перемешать, посолить, поперчить. Сформировать как котлетки и обжарить на растительном масле.

ОЛАДЬИ

Взбить венчиком 2 яйца, 5 ложек сахара, немного соли. Добавить теплый кефир (примерно 1 литр), еще раз взбить, всыпать 1 чайную ложку соды, муку — столько, чтобы тесто получилось чуть круче сметаны. Оставить на 20 минут и больше не мешать. Выпекать оладушки на хорошо разогретой сковородке.