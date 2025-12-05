Труд их кормит всю страну. Добринские аграрии получили награды

В прошедшую пятницу в Добринском округе прошел День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На свой профессиональный праздник сельские труженики собрались в РДК, где их ждала насыщенная торжественная программа. В фойе была развернута выставка даров сельского хозяйства, где посетители могли увидеть продукцию агрономов и все то, чем богат Добринский край.

Среди гостей выставки были заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, заместитель регионального министра сельского хозяйства Павел Киндрук, депутат облсовета, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Павел Путилин и глава Добринского округа Александр Пасынков.

— Добринский район, а теперь уже округ, — сказал в своем поздравлении А.Б. Фролов, — был и является житницей Липецкой области. Ваш муниципалитет — был всегда в лидерах по урожайности зерновых и других технических культур. У вас находится один из крупнейших в стране сахарных заводов. Добринские аграрии благодаря своему опыту добиваются высоких урожаев. И этот год не исключение. Я поздравляю всех вас с заслуженным праздником и желаю крепкого здоровья и новых рекордов.

Про достижения сельских тружеников в этом году более подробно рассказал Павел Киндрук, отметив, что добринские земледельцы вносят значительный вклад в агропромышленный комплекс всей Липецкой области и страны.

— За всеми достижениями, — подчеркнул Александр Пасынков, — прежде всего, стоит труд тех людей, кто с утра и до ночи находятся на полях и фермах. Именно такие люди, трудолюбивые, ответственные, являются богатством нашего Добринского края.

Вице-спикер Липецкого облсовета Андрей Фролов (слева) и глава Добринского округа Александр Пасынков (справа) посетили выставку даров осени.

В ходе церемонии награждения более 40 человек получили почетные грамоты и благодарности различного уровня.

Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

водитель ООО «Гелиос» Алексей Глотов.

Почетная грамота губернатора Липецкой области:

индивидуальный предприниматель, глава КФХ Марина Зюзина.

Благодарность губернатора:

электрогазосварщик ООО «Добрыня» Андрей Чумичёв, инженер производственного участка ООО «Петровский агрокомплекс» Олег Митин, оператор птицефабрик и механизированных ферм производственного участка отделения «Хворостянка» брой-

лерного цеха «Добринский» филиала акционерного общества «Куриное царство» Ольга Альшанова, водитель топливозаправщика ООО «Добрыня» Владимир Некрасов, индивидуальный предприниматель Сергей Литвинов, тракторист-машинист ООО «Восход» Сергей Ковыльников, главный ветеринарный врач КХ «Чара» Петр Зимин, начальник участка отъема и откорма фермы №3 ООО «Отрада Фармз» Сергей Ращевкин.

Почетная грамота Липецкого областного Совета:

бухгалтер КХ «Чара» Ольга Малыхина и заведующая складом ГСМ этого же хозяйства Галина Косей.

Благодарность облсовета:

механизатор ООО «Гелиос» Владимир Васильев, замгендиректора и начальник отдела кадров ООО «Битюг» Сергей Якимов и Валентина Макашова.

Благодарность регионального минсельхоза:

начальник участка осеменения и ожидания фермы №4 ООО «Отрада Фармз» Лиана Тарханова.

Почетная грамота регионального минсельхоза:

тракторист-машинист ООО «Добрыня» Николай Долгошеев, тракторист ООО «Долина» Павел Колесников, слесарь-наладчик ООО «Петровский агрокомплекс» Владимир Кочетков, тракторист-машинист ООО «Добрыня» Виталий Гвоздев, механизатор ООО «Битюг» Виктор Рязанцев, тракторист-машинист ООО «Восход» Иван Леньшин.

Еще 20 человек были удостоены почетных грамот администрации Добринского муниципального округа. Почествовали и ветеранов сельскохозяйственной отрасли.

А после церемонии награждения артисты и детские коллективы постарались подарить всем гостям прекрасное настроение. И у них это получилось…