Водители Ю.И.Крутских и Н.А.Рязанов, электромонтер по эксплуатации РС 4 П.А.Куликов, мастер бригады по эксплуатации РС №1 А.В.Трусов, водитель М.Н.Рязанов, тракторист Д.М.Ларин.

Коллектив Добринского филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецк-

энерго» делает все для бесперебойного обеспечения предприятий, организаций, жилого сектора электрической энергией. Их трудом создаются блага, необходимые каждому человеку. Накануне Дня энергетика корреспондент «ДВ» встретился с начальником Добринского РЭС С.С. Григорьевым и попросил его ответить на ряд вопросов.

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— Сергей Сергеевич, что же собой представляет наш РЭС в техническом плане?

— На балансе нашей организации находятся 748 километров высоковольтных линий напряжением 10 КВ, 689 километров — напряжением 0,4 КВ, 516 трансформаторных подстанций. Электросети содержим в технически исправном состоянии, осуществляя при этом их капитальный ремонт.

— В случае технических неполадок автомашины с бригадами электромонтеров можно увидеть в любой точке района, в любое время суток. Как организована работа по ликвидации аварий на электрических магистралях?

— Уже который год в режиме круглосуточного дежурства работает районная оперативно-технологическая группа, ее возглавляет Сергей Николаевич Тюмнев. Диспетчеры в течение смены проводят мониторинг каждой из 11 подстанций — центров питания. Все данные о функциональном состоянии электрических сетей Добринского района выведены на мнемосхеме в диспетчерском пункте. При малейших перебоях с подачей электричества дежурный диспетчер сразу определяет место, где произошла авария, и высылает туда оперативно-выездную бригаду. Неполадки на линиях оперативно устраняют водители-электромонтеры ОВБ Р.И. Фролов, Д.Н. Глотов, В.И. Родионов, А.В. Алексеев, электромонтеры Н.И. Мочалов, Р.Н. Малыхин, С.В. Рыбаев.

— Ремонт и обслуживание электрических сетей — это не все, чем занимается Добринский РЭС. Ежегодно в строй вводятся новые линии электропередач. Каковы результаты выполнения инвестиционных и ремонтных программ за 2024-й год?

— В нынешнем году на территории Добринского района проводились масштабные работы по реконструкции линий электропередач различного вольтажа. Объем модернизации энергетического хозяйства потребовал значительных финансовых вливаний. По самым скромным подсчетам на выполнение данной инвестиционной программы было израсходовано более 35 миллионов рублей. Работы велись на улицах Корнева и Пушкинской в поселке Добринка, в п. Петровский, с. Приозерное, д. Ландышовка, д. Новая, с. Чамлык-Никольское, с. Новочеркутино, д. Плоская Вершина, д. Воля, с. Верхняя Матренка, д. Панино-Липецкие, с. Отскочное. В данных населенных пунктах проведена реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ протяженностью более 25 километров, а также заменены 12 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. На следующий год запланирована реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ протяженностью более 20 км, а также замена семи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в п. Добринка, д. Большие Отрожки, с. Дурово, с. Березнеговатка, с. Талицкий Чамлык.

— Энергетический «пульс» Добринского района под контролем людей. Кто они?

— Каждый член нашего дружного трудового коллектива является мастером своего дела. Они добросовестно относятся к своим обязанностям, обеспечивая ритмичную работу всего предприятия. Среди лучших — мастера А.В. Трусов и В.А. Черникин, электромонтеры А.А. Артемов, А.А. Битюнев, водители М.Н. Рязанов и В.Н. Кутищев. Накануне профессионального праздника главный инженер РЭС Н.В. Губин был награжден Благодарностью Минэнерго РФ, руководство ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» поощрило Э.Б. Валуйского и С.В. Курьянова.

Почетной грамотой областного Совета депутатов отметили работу водителя автомобиля 5-го разряда Н.А. Рязанова.

— Что пожелаете коллегам в преддверии праздника?

— Чтобы наша работа была плановой, а не аварийно-восстановительной. И погоды без неприятных «сюрпризов».

А в целом — оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, здоровья, удачи, семейного благополучия.