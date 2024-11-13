Паршиновский «Родник» в заключительном домашнем матче против хлевенского «Факела», драматичным по ходу и богатым на забитые мячи, завоевал бронзовые награды чемпионата Липецкой области по футболу.

Перед началом очного противостояния двух команд, претендовавших на третье место, турнирные расклады были таковы: хозяев для завоевания места в тройке сильнейших устраивала и ничья, гостям была необходима только победа. С первых минут поединка «Родник» перевел мяч на половину поля соперника, организовав несколько перспективных атак, одна из которых завершилась взятием ворот. На седьмой минуте мяч на свой счет записал Сергей Толчеев. Хлевенцы быстро отыгрались, в их рядах отличился Александр Цветков. До конца первого тайма он отличился еще дважды, записав на свой счет результативные действия на 19-й и 38-й минутах соответственно. На перерыв команды уходили в абсолютной тишине. Местные болельщики не понимали, что происходит с их любимцами. Играть оставалось 45 минут, и надежд на благополучный исход поединка практически не было. Но футбол тем и хорош, что является непредсказуемой игрой, в которой возможно все.

Вторая половина встречи полностью оправдала этот постулат. Первые тревожные звоночки для гостей прозвучали на 50-й и 55-й минутах, когда лидер паршиновцев Сергей Захаров острыми передачами выводил своих одноклубников на ударные позиции. Оба раза острые выпады пресекала защита хлевенцев. Но и она не справилась с сольным проходом самого Захарова, которого остановили в штрафной площади лишь ценой нарушения правил. Пенальти четко реализовал С. Толчеев. Семью минутами позже у хозяев отличился Владислав Колченко, сделавший счет 3:3. Появившийся после перерыва на поле Денис Коровин добавил креатива в линию нападения «Родника», что вылилось еще в один забитый мяч на 67-й минуте.

Затем слово взял Толчеев, дважды огорчивший вратаря хлевенцев. Между этими забитыми мячами еще раз поздравления принимал Д. Коровин. За пять минут до финального свистка эффектную точку в матче поставил игрок «Родника» Никита Платонов. Получив мяч в районе центрального круга, наш нападающий прокинул игровой снаряд себе на ход, и легко убежал от преследовавших его защитников. Своеобразный футбольный буллит был исполнен им безукоризненно. Пожалуй, это был самый красивый гол поединка.

Итоговый счет — 8:3 в пользу паршиновской дружины, которая сумела перевернуть ход встречи, забив во втором тайме в ворота гостей семь безответных мячей. Принимавший поздравления тренер «Родника» Виктор Макаров так объяснил метаморфозы, произошедшие с командой. Особо — секрет ударного второго тайма.

— В перерыве матча, — сказал он, — тактическую схему менять не стали. Просто серьезно поговорили с ребятами в раздевалке, настроили их на второй тайм. Игроки получили установку навязывать сопернику борьбу на каждом участке поля, дорожить мячом, страховать друг друга. Что из этого вышло — видели все…