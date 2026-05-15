Трудовая слава Риммы Ворошилиной

Обновлённая Доска почёта «Трудовая слава Липецкой области» открылась в Липецке. На ней — портреты 30 представителей разных профессий из всех муниципалитетов.

В их числе — наша землячка, пекарь добринского хлеба Римма Ворошилина.

На протяжении 38 лет Римма Николаевна Ворошилина занимается выпечкой хлеба, который уже несколько поколений любят и едят с аппетитом.

С 2000 года она работает на ведущем предприятии, славящемся своим хлебом, — на «Добринском хлебозаводе», где наша землячка выросла до должности пекаря-мастера 4 разряда.

Каждый день Римма Николаевна ведет весь технологический процесс — от замеса до выпечки — обеспечивая идеальное качество хлебобулочных и кондитерских изделий на всех стадиях производства.

Именно благодаря ей жители района и всей области могут быть уверены, что в магазинах будет самый широкий ассортимент выпечки и хлеба без задержек.

Её достижения отмечены почетными грамотами от руководства, а молодые специалисты ценят Римму Николаевну Ворошилину за профессионализм, готовность помочь и легко объяснить сложные процессы.

Она постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, доказывая, что подлинное мастерство — это не просто опыт, а постоянное стремление к совершенству.

Лауреаты этого года получили свидетельства о занесении на Доску почёта и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», а также денежную премию в 100 тысяч рублей.

Доска почёта уже не первый год интерактивная. В рамках совместного проекта министерства социальной политики Липецкой области и филиала «Ростелекома» информация о лучших работниках подготовлена и размещена на интернет-ресурсах. Чтобы узнать о каждом лауреате, достаточно отсканировать QR-код с помощью смартфона.