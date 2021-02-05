Сегодня Центр тестирования Добринского района принимал нормативы испытаний ВФСК ГТО у трудовых коллективов. В испытаниях приняли участие представители отдела культуры, «Лицей №1» п. Добринка и газовой службы.

Они сдавали нормативы в следующих видах: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, стрельба из пневматической винтовки с 10-метрового расстояния.

Несмотря на разные показанные результаты, участники достойно проявили себя.