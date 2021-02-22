Согласно сводке ЕДДС, пожарные подразделения Добринского района за минувшую неделю выезжали 15 раз.

Большинство выездов было – учебные, огнеборцы выполняли задания пожарно-тактических занятий, в ходе которых отрабатывали различные тактики тушения пожаров. Также один пожарный расчет выезжал для оказания помощи при ДТП с двумя пострадавшими.

В селе Дубовое произошло задымление дома. К сожалению, не обошлось без серьезных последствий: внутри жилища был обнаружен труп мужчины.

Также огнеборцы оказывали помощь населению в буксировке автомобилей, а в селе Талицкий Чамлык пожарные помогли с заливкой катка.

Напоминаем, если вы попали в экстренную ситуацию либо стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в ЕДДС – номер телефона 112.