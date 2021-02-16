Прокуратура Хлевенского района с привлечением специалистов территориального органа Роспотребнадзора провела проверку по размещенному в СМИ видеообращению труженицы тыла о некачественной питьевой воде в с. Крещенка.

В ходе проверки были отобраны пробы воды из скважины филиала «Центральный» комплекс «Хлевенский ОГУП «Липецкий областной водоканал» в с. Крещенка, а также из водопроводного крана по месту жительства.

Согласно лабораторным исследованием пробы воды из скважины и водопроводного крана не соответствуют санитарным требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

По результатам проверки в отношении юридического лица ОГУП «Липецкий областной водоканал» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.6.5. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

На основании акта прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Одновременно с этим, прокурором района в адрес генерального директора предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль, сообщает прокуратура Хлевенского района.