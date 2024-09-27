В районе ведется обмолот кукурузы. Одни из лидеров по урожайности — земледельцы крестьянского хозяйства «Чара». С каждого гектара здесь получают по 70 центнеров зерна, богатого белком и каротином.

Глава «Чары» Владимир Малыхин несколько раз в день наведывается на место обмолота кукурузы. Ярко-желтые, налитые зерном початки на каждом растении радуют глаз. До подхода комбайнов, которые идут нам навстречу от лесополосы, есть несколько минут. Это время мой собеседник использует для небольшого теоретического экскурса, вводя меня в курс дела.

Механизатор Александр Бредихин доставляет новый урожай к месту хранения.

— Кукуруза — одна из основных культур современного земледелия, — поясняет он, — из неё получают муку, крупу, хлопья, крахмал, этиловый спирт, глюкозу, сахар, патоку и масло. Помимо этого, зерно кукурузы является ценным компонентом для приготовления комбикормов. И как пропашная культура кукуруза служит хорошим предшественником: она способствует освобождению полей от сорняков, почти не имея общих с зерновыми культурами вредителей и болезней.

Водители Михаил Шпадарук и Сергей Малыхин.

Имея немалое стадо крупного рогатого скота, в «Чаре» из года в год занимались возделыванием кукурузы для последующей заготовки на силос. Это выработало у местных земледельцев определенные навыки в работе. Когда решили выращивать «царицу полей» на зерно в промышленных объемах, полеводам «Чары» потребовались лишь незначительные корректировки в общем технологическом процессе.

— Прежде всего, — пояснил В. Малыхин, — начали с подготовки почвы. Осенью на всех площадях провели пахоту, внесли на каждый гектар по два центнера сложных удобрений. Весной на полях вовремя закрыли влагу, еще раз прокультивировали и выровняли верхний пахотный слой. После этого провели весенний сев. Предпочтение отдали засухоустойчивым сортам «жаклин» и «софья». Как оказалось, не прогадали. Мы отвели 400 га под кукурузу на зерно, и еще 150 гектаров запланировали для будущей заготовки силоса. Из-за весенних заморозков сто гектаров пришлось пересевать. Как только появились первые всходы, междурядья обработали гербицидными составами. Летняя жара не стала особой помехой для набиравших силу растений. И вот теперь результат нашей работы, как говорится, налицо.

Из-за шуршащих на ветру, высоких стеблей показались два комбайна, оборудованные специальными гребенками для обмолота. Уборку зерна, богатого белком и каротином, ведут два Сергея, Малыхин и Рязанцев. Менее двух проходов по полю, и бункеры заполнены. Водители Михаил Шпадарук и Сергей Малыхин на большегрузах, а также механизатор Александр Бредихин на тракторе с бункерной тележкой, доставляют урожай с поля на ток для дальнейшей подработки. Расстояние от места уборки до тока — не более семи километров, поэтому логистическая цепочка действует без простоев.

За противопожарной безопасностью во время уборки следит механизатор Александр Коротаев. Влажность зерна в 14 процентов радует селян. Сушилку в этом году не задействуют. Кукуруза проходит лишь очищение от посторонних примесей и сразу засыпается на хранение. Машинист ЗАВа-50 Александр Попов умело руководит производственным процессом.

Параллельно с уборкой кукурузы в «Чаре» молотят подсолнечник. С каждого гектара полеводы получают по 28 центнеров маслосемян влажностью 8 процентов. Результат, достойный похвалы. «Черное золото» наших черноземов убирают механизаторы Николай Ерохин, Виктор Лопатин, Василий Афанасьев и Михаил Бредихин. На отвозе семечек заняты водители Виктор Малыхин, Александр Литвинов, Игорь Попов и Евгений Бредихин.

Расчеты показывают, что затраты на производство одной тонны кукурузы и одной тонны ячменя примерно равны. А вот по урожайности «царица полей» значительно обгоняет своего полевого собрата так же, как и по цене реализации. Чем не стимул для земледельцев уделять «царице полей» больше внимания?

Когда верстался номер: земледельцы КХ «Чара» полностью завершили обмолот кукурузы и подсолнечника. Наши поздравления всему коллективу сельхозпредприятия и пожелания новых трудовых побед! Впереди у селян — завершение уборки сахарной свеклы.

На сегодня в хозяйстве ценная техническая культура выкопана на 180 гектарах из запланированных 800, при средней урожайности в 350 центнеров корней на круг.