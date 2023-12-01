Евгений Фурсов (на переднем плане в синей форме) в нынешнем сезоне стал одним из лидеров «Родника».

Еще один чемпионат Липецкой области по футболу канул в Лету. Паршиновский «Родник», представлявший Добринский район, расположился на втором месте в табели о рангах. Подвести итоги прошедшего сезона и поделиться планами на будущее мы попросили наставника Виктора Макарова.

— Если одним словом охарактеризовать результат выступления «Родника», то это будет…

— Недосказанность. Это как в увлекательном рассказе, когда читатель, закрыв последнюю страницу книги, не чувствует полную удовлетворенность от прочитанного. Так и в нашем случае. Анализируя прошедший сезон, понимаю, в какие моменты команда просела и потеряла важные очки. Совсем необязательное домашнее поражение от казинского «Спартака», ничья с лебедянским «Атомом», проигрыш липецкому «Соколу» в матче, ход которого нам почти удалось переломить. Списывать неудачи на невезение не буду. В каждом конкретном случае есть свои причины. Главное — не повторить подобных ошибок, над чем и нужно работать в обозримом будущем.

— В нынешнем сезоне «Родник» предстал перед болельщиками в обновленном составе. Расскажите про перемены.

— Это скорее ротация. Игроки, прежде прочно числившиеся в запасе, сейчас заняли место в основе. Никита Платонов, Евгений Фурсов, Владислав Колченко, Артем Тарлыков, Антон Колесников прогрессируют на глазах. У них появилась настоящая футбольная мудрость, они знают, как играть по счету. Вратарская линия в лице молодых Дмитрия Кузнецова и Никиты Зеленова перестала вызывать опасения. Несмотря на свой возраст, оба голкипера во многих эпизодах действовали достаточно уверенно, отводя угрозы от своих ворот.

Нападающий Артем Явкин стал лучшим бомбардиром чемпионата 2023 года, забив в ворота соперников 34 мяча.

— Зима пролетит незаметно. И вновь позовет футбольное поле. Какие позиции в команде, на Ваш взгляд, можно было усилить?

— Для нормального функционирования коллектива нужно два равноценных игрока в каждую линию. Прежде всего, не помешал бы еще один умный футболист в опорную зону.

Отсюда начинаются наши атаки, здесь же разрушаются контрвыпады соперника. Чтобы быть хорошим опорником, необходимо умение читать игру, делать обостряющие передачи и предвидеть развитие игровой ситуации на два-три шага вперед. Одним словом — умело дирижировать действиями своих одноклубников. Наша оборонительная линия тоже нуждается в подстраховке.

Это касается фигуры центрального защитника. Он отвечает за центр поля, очень важную зону. Ну и в пару к нашему голеадору Артему Явкину, который по ходу прошлого чемпионата стал лучшим бомбардиром, забив тридцать четыре мяча, нужен еще один креативный нападающий. Игрок этого амплуа, помимо скоростных качеств и умения вовремя открыться под острую передачу, должен обладать голевым чутьем. Вот такие мои «хотелки». Будем искать и просматривать в контрольных матчах потенциальных новичков.

— В минувшем чемпионате «Родник» не пропустил ни одной выездной игры. Домашние поединки на одноименном стадионе были организованы образцово. Все это требует немалых материальных вложений. Кто помогает команде жить?

— Основное бремя расходов по ее содержанию несет Иван Петрович Незнамов, один из руководителей ООО «Битюг». Это сельхозпредприятие обеспечивает надежный финансовый тыл коллектива. Сам Иван Петрович вместе с ныне покойным Сергеем Ивановичем Агарковым стоял у истоков создания «Родника». Он посещает каждый домашний матч любимой команды, нередко его можно увидеть и на наших выездных поединках. От всех футболистов огромная благодарность этому неравнодушному человеку. Благодаря ему футбол живет и в сельской глубинке.

Также наш клуб по мере возможностей поддерживает районная администрация в лице Александра Чернова, замначальника отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

— За три последних сезона «Родник» сделал поступательное движение вперед. С четвертого места в позапрошлом году до второго в нынешнем. Какие планы на чемпионат-2024?

— Сейчас мы выстраиваем новую команду с прицелом на самые высокие места. Ее потенциал, на мой взгляд, полностью не реализован. Мое дело, как тренера, создать боеспособный коллектив, каждый игрок в котором должен иметь психологию победителя. Ведь еще многие помнят те времена, когда мы становились семикратными чемпионами Липецкой области…