Еще один чемпионат Липецкой области по футболу канул в Лету. Паршиновский «Родник», представлявший Добринский район, расположился на втором месте в табели о рангах. Подвести итоги прошедшего сезона и поделиться планами на будущее мы попросили наставника Виктора Макарова.
— Если одним словом охарактеризовать результат выступления «Родника», то это будет…
— Недосказанность. Это как в увлекательном рассказе, когда читатель, закрыв последнюю страницу книги, не чувствует полную удовлетворенность от прочитанного. Так и в нашем случае. Анализируя прошедший сезон, понимаю, в какие моменты команда просела и потеряла важные очки. Совсем необязательное домашнее поражение от казинского «Спартака», ничья с лебедянским «Атомом», проигрыш липецкому «Соколу» в матче, ход которого нам почти удалось переломить. Списывать неудачи на невезение не буду. В каждом конкретном случае есть свои причины. Главное — не повторить подобных ошибок, над чем и нужно работать в обозримом будущем.
— В нынешнем сезоне «Родник» предстал перед болельщиками в обновленном составе. Расскажите про перемены.
— Это скорее ротация. Игроки, прежде прочно числившиеся в запасе, сейчас заняли место в основе. Никита Платонов, Евгений Фурсов, Владислав Колченко, Артем Тарлыков, Антон Колесников прогрессируют на глазах. У них появилась настоящая футбольная мудрость, они знают, как играть по счету. Вратарская линия в лице молодых Дмитрия Кузнецова и Никиты Зеленова перестала вызывать опасения. Несмотря на свой возраст, оба голкипера во многих эпизодах действовали достаточно уверенно, отводя угрозы от своих ворот.
— Зима пролетит незаметно. И вновь позовет футбольное поле. Какие позиции в команде, на Ваш взгляд, можно было усилить?
— Для нормального функционирования коллектива нужно два равноценных игрока в каждую линию. Прежде всего, не помешал бы еще один умный футболист в опорную зону.
Отсюда начинаются наши атаки, здесь же разрушаются контрвыпады соперника. Чтобы быть хорошим опорником, необходимо умение читать игру, делать обостряющие передачи и предвидеть развитие игровой ситуации на два-три шага вперед. Одним словом — умело дирижировать действиями своих одноклубников. Наша оборонительная линия тоже нуждается в подстраховке.
Это касается фигуры центрального защитника. Он отвечает за центр поля, очень важную зону. Ну и в пару к нашему голеадору Артему Явкину, который по ходу прошлого чемпионата стал лучшим бомбардиром, забив тридцать четыре мяча, нужен еще один креативный нападающий. Игрок этого амплуа, помимо скоростных качеств и умения вовремя открыться под острую передачу, должен обладать голевым чутьем. Вот такие мои «хотелки». Будем искать и просматривать в контрольных матчах потенциальных новичков.
— В минувшем чемпионате «Родник» не пропустил ни одной выездной игры. Домашние поединки на одноименном стадионе были организованы образцово. Все это требует немалых материальных вложений. Кто помогает команде жить?
— Основное бремя расходов по ее содержанию несет Иван Петрович Незнамов, один из руководителей ООО «Битюг». Это сельхозпредприятие обеспечивает надежный финансовый тыл коллектива. Сам Иван Петрович вместе с ныне покойным Сергеем Ивановичем Агарковым стоял у истоков создания «Родника». Он посещает каждый домашний матч любимой команды, нередко его можно увидеть и на наших выездных поединках. От всех футболистов огромная благодарность этому неравнодушному человеку. Благодаря ему футбол живет и в сельской глубинке.
Также наш клуб по мере возможностей поддерживает районная администрация в лице Александра Чернова, замначальника отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики.
— За три последних сезона «Родник» сделал поступательное движение вперед. С четвертого места в позапрошлом году до второго в нынешнем. Какие планы на чемпионат-2024?
— Сейчас мы выстраиваем новую команду с прицелом на самые высокие места. Ее потенциал, на мой взгляд, полностью не реализован. Мое дело, как тренера, создать боеспособный коллектив, каждый игрок в котором должен иметь психологию победителя. Ведь еще многие помнят те времена, когда мы становились семикратными чемпионами Липецкой области…