Цель – пробежать 100 км

Нечасто в нашу редакцию обращаются люди, чтобы рассказать о своем увлечении, которому они посвящают большую часть личного свободного времени. Рассказать не хвастовства ради, а для того, чтобы на собственном примере доказать, какую огромную пользу приносит это занятие. Вот и Дмитрий, едва переступив порог моего кабинета, сказал:

— Этим видом спорта мало кто занимается. Очень надеюсь, что после моего рассказа ряды его приверженцев пополнятся.

Чем же именно так увлечен наш земляк, уроженец села Мазейка Дмитрий Курганников? Об этом — разговор с ним.

— Вы родились и выросли на нашей добринской земле?

— Да, я родом из Мазейки. Здесь ходил в школу. После ее окончания получил специальность автомеханика. Устроился работать на НЛМК, продолжив заочно обучаться в ЛГТУ. Стал дипломированным специалистом — инженером — и продолжаю по сей день работать на комбинате. Уже 17 лет.

Выходные стараюсь проводить в родном селе, в родительском доме. Помогаю по хозяйству родителям, родственникам (всегда ведь есть чем заняться на селе).

Трофеи папы и дочки Курганниковых.

— Спортом Вы занимались всегда, надо полагать?

— Серьезно заниматься спортом стал уже будучи взрослым. В школьном возрасте, как все мальчишки, гонял на велосипеде, играл в футбол. Ничего основательного. Да и, достигнув совершеннолетия, не сразу дошел до понимания, что здоровый образ жизни — это то, что нужно каждому человеку. Было время, когда я мог позволить себе выпить алкоголь, полагая, что таким образом я отдыхаю, снимаю напряжение. К счастью, быстро понял, что алкоголь и табак — иллюзия. Они лишь добавляют проблем в жизни, отнимают энергию и негативно влияют на психику. Поэтому я выбрал здоровый образ жизни, занятия спортом, бег, силовые упражнения в спортзале. Это, действительно, то, что помогает справляться со стрессом на работе и по жизни в целом.

— А почему именно бег больше всего пришелся по душе?

— Может, оттого, что работать стал в Липецке. Экологическая обстановка в нём оставляет желать лучшего. Загазованность от личного и общественного транспорта, крупные промышленные предприятия дают о себе знать. Поэтому, приезжая на выходные в родное село, где воздух намного чище, получал и поныне получаю огромное удовольствие от пробежек. Километров десять-пятнадцать легкой трусцой или на скорости преодолеешь, потом обольешься холодной водой — это же какой кайф! Бодрит, оздоравливает. Кстати, расстояние от Мазейки до Добринки преодолеваю за час 15 – за час 05. Это 10 километров.

— В каких-то соревнованиях, забегах принимаете участие?

— Любительским бегом занимаюсь около шести лет. Участвую в официальных забегах, организуемых при поддержке администрации города Липецка и области. Кстати, вместе с нами также бегают губернатор Игорь Георгиевич Артамонов, экс-мэр и вице-губернатор Евгения Юрьевна Уваркина.

Мне нравится в виде внутреннего туризма поучаствовать в забегах и в других местах нашей страны. К примеру, в Воронеже, Тербунском районе. Принимаю участие в марафоне «Мучкап — Шапкино — Любо», который ежегодно проводится в посёлке Мучкап Тамбовской области силами местной администрации. С удовольствием принял бы участие в забеге где-нибудь в Добринском районе, но, к сожалению, их у нас не проводят. А жаль. Можно было бы усилиями главы района Александра Николаевича и главы села Мазейка Сергея Александровича организовать марафон Добринка — Мазейка — Любо, к примеру, привлечь к нам в район атлетов соседних областей. Чем мы хуже тамбовчан? И чтобы это было ежегодно.

После забега на 30 километров Дмитрий Курганников сфотографировался на память с организатором соревнований, атлетом Максимом Долгим.

— А теперь расскажите нашим читателям о самом главном своем участии — участии в массовом спортивном мероприятии для любителей трейлраннинга (trail-running — бег по природному рельефу) Golden Ring Ultra Trail 100.

— Да, именно для этого я и обратился в редакцию нашей районной газеты. О мероприятии GRUT мне рассказал мой брат Сергей Ларин (тоже уроженец села Мазейка). Он побывал на нем уже 10 раз, бегает дистанцию Т50 (т.е. на 50 километров).

Что это за мероприятие?

Это международный марафон, который проходит ежегодно в конце июля в городе Суздаль. На него съезжаются более десяти тысяч человек из разных стран и городов. В этом году из 18 стран и 600 городов.

Население Суздаля на эти выходные увеличивается вдвое.

Golden Ring Ultra Trail 100 — ежегодный праздник, который начала проводить команда Running Heroes Russia во главе с Михаилом Долгим в 2015 году (Михаил Долгий — спортивный менеджер в России, создатель и идейный вдохновитель данного ультрамарафона — прим.редакции). Титульный спонсор GRUT 100 — компания РЖД. GRUT 100 длится три дня и включает в себя различные активности для тех, кто жаждет ярких впечатлений, новых эмоций и настоящей свободы движения.

Основная гонка проходит в воскресенье: дистанции 10 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км и 100 км. В пятницу и субботу также проходят забеги-спутники: ночная десятка, 30 км с заплывами через реки и броды, спринт на 5 км и забеги для детей и подростков, показы фильмов и лекции, самое крупное экспо. В субботу вечером — культурная программа, концерт.

Варвара принимала участие в супермарафоне впервые.

Лично я принимал участие в GRUT 100 в этом году во второй раз, пробежал в пятницу ночную десятку и в воскресенье Т30.

Дочка Варя (ей 9 лет) участвовала в детском забеге на 1 км. В 2024 году она впервые посетила соревнования, а в этом году встала на старт. Показала очень хорошие результаты: из 100 детей, принимавших участие в забеге, она пришла девятой.

В следующем году я планирую пробежать дистанцию Т50.

— А конечная цель есть?

— Конечно. Глобальная цель — взять рубеж Т100. Но к этому нужно очень серьёзно готовиться.

Интервью с увлеченным человеком провела Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото предоставлено Дмитрием Курганниковым.