Вывязанные бабушкой Екатериной Валентиновной носки для бойцов принесли в пункт сбора гуманитарной помощи, открытый в гимназии с. Ольговка, ее внуки — Ксения Рощупкина и Максим Хрипяков.

Сколько бескорыстных помощников у наших воинов — участников специальной военной операции! Екатерина Валентиновна Хрипякова со станции Плавица — одна из них.

Она на заслуженном отдыхе. С первых дней начала СВО оказывает посильную помощь: передает бойцам домашние заготовки, постельное белье для госпиталей, одежду, вяжет носки.

А нынешним летом ее активными помощниками стали внуки. Сорганизовала их Ирина, дочка Екатерины Валентиновны.

Плести сети помогает и самый младший внук — Влад Рощупкин.

— Чем бездельничать, давайте займемся важным делом — научимся плести маскировочные сети, — предложила Ирина своему племяннику Максиму, дочке Ксюше и сыну Владу.

Ребятишки эту идею восприняли на ура.

Ирина заказала через интернет-магазин ленту, сеть, шнур. В гараже натянули сеть с помощью самодельных приспособлений и подручных инструментов (не обошлось без помощи дедушек). И приступили к работе. Правда, поначалу дела шли не так споро, как хотелось бы. Позже стало получаться намного лучше.

А Екатерина Валентиновна продолжает вязать носочки. Сколько их уже отправлено в зону боевых действий — она и счета не знает.

— На днях еще пряжи подкупила, — сообщает Ирина, — предыдущую партию уже перевязала.

Надо подчеркнуть, что для семьи Екатерины Валентиновны СВО — это не просто аббревиатура из трех букв. Четыре ее племянника принимают участие в спецоперации. Есть и мобилизованные, и добровольцы. Все несут боевую службу честно.

— А как вещи попадают к бойцам? — поинтересовалась я у нее.

Оказалось, всякими доступными путями.

— Ведь у нас и в гимназии открыт пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, — пояснила Ирина, — и в магазинах, сельсовете. Если кто-то из наших односельчан, участвующих в спецоперации, приезжает домой в отпуск — мама и с ними передает свои гостинцы.

Но больше всего помощь для бойцов поступает от Е.В. Хрипяковой через волонтера Марину Евгеньевну Ромашкину. Эта женщина живет в Воронеже, но с Хрипяковыми ее связывают родственные отношения. Они часто видятся. Сама же Марина Евгеньевна и за «ленточку» ездит, и с одним из госпиталей в Белгородской области поддерживает связь. С ней и передают участникам СВО всё, что загодя готовит Екатерина Валентиновна со своими домочадцами.

Видя, какие классные изделия вывязывает бабушка, старшие ее внуки — Ксюша и Максим — тоже загорелись желанием обучиться этому навыку. Теперь вот постигают секреты мастерства. Как знать, может, в этом деле они скоро станут активными бабушкиными помощниками.