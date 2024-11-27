Накануне Дня матери, который в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, лучших мам нашего района пригласили в большой зал районной администрации.

Для праздничного приветствия и награждения виновниц торжества слово предоставили заместителю главы Добринского муниципального района Олегу Малыхину.

— От чистого сердца, — сказал Олег Николаевич, — желаю вам света и любви, покоя в семьях и здоровья близким, чтобы ваши глаза светились добротой и гордостью за своих детей, чтобы радость сопутствовала в жизни и вдохновляла.

За большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей благодарственными письмами и денежным сертификатами отметили матерей, приехавших на встречу со всего района.

Валентина Гниломедова из Средней Матренки работает помощником повара в ООО «Добрыня», настоящий профессионал своего дела. Активная участница всех мероприятий сельского поселения. Как неравнодушный волонтер группы «Твори добро» изготавливает сухие пайки, супы и сухарики для бойцов, находящихся на СВО. Имеет двоих взрослых детей.

Лидия Судакова, представлявшая на районном празднике Новочеркутинский сельсовет, через два года вместе с супругом отметит золотую свадьбу. Она — счастливая многодетная мама, имеет шестерых детей и одиннадцать внуков.

Немало теплых слов во время торжества было сказано в адрес других женщин: Любови Тишкиной (Хворостянский сельсовет), Нины Демиховой из Пушкино, Ольги Кутищевой и Светланы Хрымовой (Богородицкий сельсовет), Елены Лукиной из Новочеркутино, Светланы Крутских из села Мазейка, Ольги Кузьмичевой из Дубового, Нины Пеленицыной из Демшинки, Татьяны Ефремовой из Верхней Матренки, Галины Антюфеевой из Березнеговатки, Надежды Панковой из Талицкого Чамлыка, Марины Невейкиной (Тихвинский сельсовет), Татьяны Долгошеевой из села Дурово, Нины Рудой (Петровский сельсовет), Нины Свиридовой из Нижней Матренки, Татьяны Акиньшиной и Нины Аленичевой (Добринский сельсовет).

Самодеятельные артисты, в рядах которых вокальными данными блеснуло юное поколение добринцев в лице Людмилы Лариной, Татьяны Кахиани и Ники Валуйской, порадовали участников приема своим мастерством.