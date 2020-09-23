Центр амбулаторной онкологической помощи на базе городской больницы №4 «Липецк-Мед» планируют открыть в конце 2020 года

Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе поликлиники ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» запланировано в конце 2020 года. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.

Пройти обследование в новом ЦАОП смогут пациенты, прикрепленные к ГУЗ «ЛГП №2», ГУЗ «ЛГП №5», ГУЗ «ЛГП №7», ГУЗ «ЛГП №9» и ГУЗ «Липецкая РБ».

При получении подтверждающих результатов обследования пациенты этих медицинских организаций будут направлены на консилиум для получения заключительного диагноза, а также разработки плана наблюдения и лечения в ГУЗ “Липецкий областной онкологический диспансер”.

В настоящее время в поликлинике ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» ведутся активные работы по разработке средств навигации, внедряются рабочие схемы и бланки маршрутизации пациентов.

Кроме того, была произведена закупка оборудования высокого класса: эндоскопических приборов визуализации и биопсии органов пищеварительного тракта и дыхательной системы; аппаратов УЗИ-диагностики экспертного класса с программным обеспечением для различных органов и систем, включая онкогинекологию; оборудования для проведения химиотерапии на базе дневного стационара и многое другое.

Параллельно с этим, заканчивается реконструкция хирургического отделения поликлиники ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед», где для нужд Центра амбулаторной онкологической помощи был создан кабинет хирурга-онколога с современным рабочим местом, включающим в себя операционную для взятия биопсии тканей с подозрением на злокачественные образования. Для этого в медицинском учреждении прошли обучение 4 врача-онколога. Также на базе поликлиники идут работы по ремонту эндоскопического блока ЦАОП.