Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Лебедяни по адресу улица Шахрая, 71. Медицинскую помощь здесь будут оказывать не только лебедянцам, но и жителям Данковского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов. Количество прикрепленного населения в общей сложности – более 90 тысяч взрослых. Реконструкция помещений Лебедянской центральной районной больницы для создания ЦАОП проведена в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Из регионального бюджета на эти цели выделено 30,6 млн рублей.

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Центр амбулаторной онкологической помощи расположен на первом и втором этажах поликлиники ЦРБ. Центр оснащен современным диагностическим оборудованием, таким как аппараты для проведения ультразвуковых исследований, колоноскопии, гастрофиброскопии, бронхоскопии, клинико-лабораторных исследований, рентгенографии.

Вести прием пациентов будут два врача-онколога, два врача-эндоскописта, врач ультразвуковой диагностики и врач-рентгенолог. Основные функции, которые выполняют медицинские работники ЦАОП, – обследование пациентов с подозрением на онкозаболевания, наблюдение за пациентами, которые проходят лекарственную терапию, динамическое наблюдение, реабилитация и консультации. Кроме того, в Лебедянской ЦРБ есть возможность проведения консультаций узкими специалистами по профилям акушерство и гинекология, кардиология, медицинская реабилитация, неврология, оториноларингология, паллиативная медицинская помощь, терапия, урология, хирургия, эндокринология.

В Липецкой области действуют 6 ЦАОП: на базе Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед», Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», Елецкой городской больницы №1, Елецкой городской больницы №2, Грязинской центральной районной больницы и Тербунской центральной районной больницы.

«Мы стараемся перестроить сознание людей на внимательное отношение к своему здоровью – чтобы они для профилактики проходили регулярные медосмотры, вовремя обращали внимание на факторы риска и предупреждали развитие серьезных патологий. Приблизив Центры амбулаторной онкологической помощи, мы упрощаем диагностику и лечение. Это должно повлиять на увеличение выявляемых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, снижение смертности», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.