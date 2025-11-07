Центр «Большая Медведица» в Задонске открылся после ремонта

Задонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Большая Медведица» открылся после капитального ремонта. Здесь дети от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают шанс на счастливое детство и возвращение в родную семью.

В ходе ремонта обновили комнаты, заменили напольное покрытие и установили новую мебель. Также проведена модернизация систем отопления, водоотведения, кондиционирования и выполнены электромонтажные работы. Особое внимание было уделено ремонту санузлов и душевых с заменой сантехники и облицовкой плиткой, столовой и кухни с обновлением оборудования. Для всестороннего развития детей созданы комфортные игровые и учебные пространства, реконструированы актовый и спортивный залы.

Центр в Задонске является одним из семи филиалов «Большой Медведицы». Период реабилитации в среднем длится от 2 до 5 месяцев. В это время школьники продолжают обучение, выполняют домашние задания под присмотром педагогов, посещают кружки и получают комплексную психологическую помощь.

За 10 месяцев 2025 года реабилитацию в центрах «Большой Медведицы» прошли 306 детей, из них 175 вернулись в родные семьи.

«Дети — наше главное достояние. И мы обязаны сделать все, чтобы те, кто попал в трудную ситуацию, были окружены заботой и имели все возможности для счастливого детства. Открытие обновленного центра в Задонске — это еще один важный шаг в построении надежной системы поддержки семьи в Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.