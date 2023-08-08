Центр дополнительного образования откроется в Липецке на базе БСМП №1. Соглашение о его создании подписали главный врач больницы Дмитрий Павлюкевич и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин.

«Липецкая область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. Целевые наборы помогают привлечь в регион еще больше специалистов. А Центр дополнительного образования даст возможность обмениваться научным и практическим опытом, а в результате выиграют наши пациенты», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ожидается, что уже с осени в Центре начнутся занятия. Учебный план и программы уже разрабатываются. Преподаватели из Рязани будут проводить лекции, мастер-классы и практические занятия с врачами и студентами-целевиками.