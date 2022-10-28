Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открыла группа компаний «Отрада» в деревне Палёнка Липецкой области. Соглашение об инвестициях на строительство этого Центра в конце 2020 года подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор группы компаний «Отрада» Патрик Хоффманн. «Для реализации и развития сельскохозяйтсвенного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.

Центр по передаче генов «Отрада» – это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке в Становлянском районе мощностью до 350 тыс. семенных доз в год одновременно будут содержаться 250 хряков пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.

«Происходит знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей страны, – отметил на открытии Центра заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Сделан еще один важный шаг в импортозамещении. Раньше элитное поголовье свиней завозили в основном из западных стран. Благодаря передовым генетическим технологиям мы можем сами обеспечить свою продовольственную независимость и безопасность в этой сфере. Несмотря на санкции в регионе продолжается вложение значительных средств в новые производственные объекты, значит, наше сельское хозяйство привлекательно для инвестирования».

Производственная площадка группы компаний «Отрада» спроектирована в соответствии с современными стандартами отрасли, где предусмотрен исключительный уровень биобезопасности. Максимальная автоматизация процесса производства позволит профессионально организовать поставки семени, а современное высокотехнологичное оборудование в лаборатории обеспечит наивысший контроль качества доз. Инвестиции в проект составили более 400 млн рублей. На новом предприятии создано 12 рабочих мест с достойной заработной платой. Специалистам обеспечены хорошие условия труда: комфортные душевые и комнаты отдыха, бесплатное питание.

Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалёв, который присутствовал на церемонии открытия, подчеркнул, что генетических центров такого уровня по разным отраслям животноводства не больше пяти. Но они работают в основном для обеспечения собственных нужд. А самый современный из них теперь расположен в Липецкой области, и он рассчитан на широкий круг заказчиков.

Группа компаний «Отрада» работает в Липецкой области с 2005 года. У нее пять ферм в Добринском и Усманском районах, на которых содержатся 7000 установленных свиноматок для производства племенных животных, а также комбикормовое производство и земли в двух районах области. «Отрада» имеет официальный статус селекционно-генетического центра пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок.