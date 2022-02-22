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Центр гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса организован в Липецкой области

2 часа назад
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Жители Липецкой области могут помочь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Волонтёрский штаб #МыВместе принимает гуманитарную помощь от физических и юридических лиц в здании Липецкого дома музыки по адресу: Липецк, ул. Осипенко, д. 18. Время работы пункта: с 9:00 до 20:00.

Подчёркивается, что все предметы должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания – длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

В пункте сбора принимаются:

  • Сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей от 0 до 3 лет);
  • Детское питание (смеси, каши, пюре, соки);
  • Пластиковая посуда (в том числе пустышки, детские бутылочки);
  • Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пелёнки);
  • Товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пелёнки, салфетки);
  • Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенца, резиновые тапочки);
  • Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки);
  • Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители);
  • Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14);
  • Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);
  • Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

По дополнительным вопросам приёма гуманитарной помощи обращаться по телефону: 8-915-551-9171 – Колчева Любовь Александровна, председатель Липецкого регионального отделения «Российский Красный Крест».

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