Отдел информационного и консультационного обеспечения Центра компетенций АПК Липецкой области активно проводит консультации по вопросам, как начать с нуля или развивать своё дело. Липчан интересуют меры государственной поддержки – гранты «Агростартап», «Семейные фермы», «Агротуризм», на развитие сельхозкооперативов. Всего с начала текущего года за консультацией по мерам господдержки в Центр компетенций обратилось около 100 человек.

Один из самых востребованных грантов – «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на самые разные направления деятельности. Например, Наталья Никитина из села Бутырки Грязинского района планирует разводить кроликов и домашнюю птицу, а Александр Афанасьев из села Рогожино Задонского района намерен заняться растениеводством – у него есть в собственности семь гектаров земли.

Есть среди заявителей и бывшие грантополучатели. Так, Николай Суханов из села Вешаловка Липецкого района – обладатель гранта «Агростартап – 2020». В 2022 году Николай Суханов возглавил сельхозпотребкооператив «Липецкий мёд». Останавливаться на достигнутом пчеловод не собирается. Поэтому пришёл в Центр компетенций узнать, как получить субсидию на развитие СПоК. Его также интересуют условия и возможности получения гранта на развитие семейной фермы.

«Сейчас стать бизнесменом может практически каждый сельчанин Липецкой области. Главное – желание и настрой на работу. В регионе реализуется множество мер поддержки и самозанятых, и индивидуальных предпринимателей, и юрлиц. У нас даже есть примеры, когда люди из совершенно других сфер деятельности начинали бизнес в сельском хозяйстве, и у них сразу все получалось», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.