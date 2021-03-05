Центр культурного развития открылся в селе Боринское Липецкого района. Эта культурная стройка была одной из самых масштабных в регионе за последние годы.

Оригинальная архитектура, 1,5 тысячи квадратных метров площади, актовый зал на 300 посадочных мест, тренировочные залы, гримёрные, помещения для детских кружков и секций – все это новый ДК. В последний раз подобный объект сдавали в эксплуатацию пять лет назад – в Грязинском районе.

В объект было вложено 184,2 млн рублей. Большую часть средств выделил областной бюджет. Прежний ДК, построенный ещё в 60-е годы прошлого века, и уже не отвечал запросам селян. Возможностей заниматься творчеством для них оставалось всё меньше и меньше. В новый центр культуры переехали 25 творческих коллективов, в которых занимаются около 400 человек.

ДК в Боринском построен в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма в Липецкой области». Здание двухэтажное, с витражным остеклением главного фасада и разноуровневой крышей. Второй этаж займут кружки, здесь будет танцевальный зал, кабинет для коворкинга.