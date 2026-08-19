Центр медицины здорового долголетия открылся в Липецке

В новой поликлинике микрорайона Елецкий в Липецке по ул. Елецкое шоссе, 13 начал работу Центр медицины здорового долголетия. Его задача — не лечить уже возникшие болезни, а выявлять риски за 10–20 лет до того, как они перерастут в серьёзные диагнозы. В обследование входит: диагностика баланса, силы и состава тела (на аппарате InBody 270); оценка жёсткости сосудов; расчёт биологического возраста.

Если биологический возраст оказывается старше паспортного на 5 и более лет, пациенту назначают углублённое обследование для выявления механизмов преждевременного старения. Пациенту дают рекомендации по питанию, физической активности, режиму сна, управлению стрессом и, при необходимости, приёму добавок.

Прийти в центр может любой с 18 лет. Он находится в новой поликлинике в Елецком микрорайоне. Запись по телефону: +7(4742)37-00-44.

«Также каждому жителю области доступна диспансеризация, ее можно пройти в поликлинике. Эти обследования очень важны и даже выделены в отдельный блок нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.