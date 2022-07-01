Презентация монографии «Систематизация ритейла в современных условиях», разработанной и выпущенной в свет Липецким институтом кооперации — филиалом Белгородского университета кооперации, экономики и права при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес» состоялась сегодня в облатсном центре.

Доцент Липецкого института кооперации Светлана Гаврелюк вручила директору АНО «ЦПЭ Липецкой области», президенту Липецкой ТПП Анатолию Гольцову первый экземпляр монографии. Научный труд содержит информацию о значимости современного ритейла с точки зрения удовлетворения потребительского спроса населения, создания дополнительных рабочих мест, роста доли услуг в структуре ВВП, поступления в бюджетную систему страны.

Опубликованные материалы помогут бизнесу, осуществляющим деятельность в торговой сфере при подготовке комплекса мер, направленных на совершенствование инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. На встрече было принято решение о подписании соглашения с целью совершенствования профессиональной подготовки кадров и формирования кадрового потенциала региона.