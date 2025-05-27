Центр «Мой бизнес» и Липецкая ТПП наградили лучших предпринимателей региона

Торжественный приём в честь Дня российского предпринимательства состоялся 26 мая в центре «Мой бизнес» Липецкой области при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты. Он объединил больше 100 гостей – руководителей бизнес-объединений, предприятий, профильных ведомств, силовых, контрольно-надзорных структур, антимонопольной службы, банковской сферы, общественных организаций, СМИ.

Открывая встречу, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил, что ведение бизнеса — это искусство, высокое умение созидать новое, будь то дороги и жильё, заводы и фермы, высокотехнологичная продукция и экологичные продукты питания, отдых и туризм.

Лучших предпринимателей на торжественном приёме отметили наградами по итогам регионального конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2024 год. Лауреатами регионального этапа премии «Золотой Меркурий» стали лучшие предприятия малого и среднего бизнеса. В сфере промышленного производства: ООО «ПЕТЭКСПЕРТ», ООО «Липецктехнолит», ООО «Авикс Групп». В сфере строительства: ООО «МегаСтрой», ООО «ЛипецкКомплексСтрой», ООО «Липецксантехмонтаж-1». В сфере производства потребительской продукции: ООО «МЕЗО», ООО «Сласти», ИП «Сидоров Виктор Анатольевич». В сфере услуг: ООО «ЧОП Национальная безопасность», ООО «Юридическая фирма «Соколов и Партнеры». В сфере инновационной деятельности: ООО «ЭКОЛАЙН». Лучшие предприятия-экспортеры: ООО «ПрицепЦентр» (промышленное производство), ООО «Раненбургъ» (производство потребительской продукции). Лучшие семейные предприятия: ИП Яковенко Алексей Николаевич, ООО «Металлургическая компания «Стальной лев».

Конкурс «Золотой Меркурий» предоставляет малым и средним предприятиям возможность заявить о себе на федеральном уровне, укрепить деловую репутацию и способствует популяризации предпринимательской деятельности. Победители были награждены дипломами и памятными подарками.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

День российского предпринимательства в нашей стране отмечается в 18 раз, с 2007 года. Несмотря на непростую геополитическую обстановку число предпринимателей в Липецкой области растет с каждым годом. Сейчас в регионе больше 40 тысяч субъектов МСП и свыше 62 тысяч самозанятых. В общей сложности, в малом и среднем бизнесе занято 177,4 тысячи жителей области. Все вместе они вносят ощутимый вклад в экономику региона и страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.