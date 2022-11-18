Центр поддержки экспорта Липецкой области и Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в центре «Мой бизнес». Также в рамках визита генерального директора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элины Сидоренко в регион соглашения о сотрудничестве с Платформой подписали Липецкая торгово-промышленная палата, областной Фонд поддержки предпринимательства, региональные отделения общественных организаций предпринимателей «Опора России» и «Деловая Россия». Эти документы подразумевают расширение партнерских отношений в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, в том числе экспорта предприятий, а также совместную выработку и реализацию единого согласованного подхода по устранению административных барьеров для бизнеса и снижению силового давления на субъекты предпринимательской деятельности в Липецкой области.

Платформа ЗаБизнес.РФ – это эффективный механизм защиты прав бизнесменов федерального масштаба. В регионе созданы различные институты, которые призваны помогать предпринимателям в правовой сфере. Это Уполномоченный по защите прав предпринимателей, бизнес-кураторы в муниципалитетах, рабочие группы при Координационном совете и общественные бизнес-объединения. Удалось наладить диалог предпринимателей с прокуратурой и налоговой службой. Они открыты к вопросам и пояснениям. Важно, чтобы такое взаимодействие было системным. Бизнес должен чувствовать себя уверенно и знать, что любой проблемный вопрос будет справедливо рассмотрен, отметил начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков.