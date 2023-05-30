Программа «Семейное агропредпринимательство» обучит самозанятых граждан Липецкой области как организовать семейный бизнес на селе и грамотно пользоваться поддержкой региональных и муниципальных органов власти. Участие в данной программе позволит слушателям запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. «Работающий агробизнес – это история не только про заработок, но и про возрождение села. Чем больше инициативных и грамотных граждан захотят освоить это направление, тем более привлекательной станет сельская глубинка в целом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Учебная программа разработана Союзом женщин России, одобрена комиссией Минэкономразвития России и включена в перечень рекомендуемых обучающих программ для субъектов МСП в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нашем регионе ее реализует центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Липецкой области.

«Особенностью программы является экспертное сопровождение участников после изучения теоретических основ. Подобное взаимодействие власти и общественной организации является плодотворным и результативным», –отметила председатель липецкого регионального отделения СЖР Вера Урываева.

Образовательный курс стартовал сегодня. Он включает 16-часовую очную подготовку (два дня по восемь часов) и около 16 часов онлайн-занятий. За это время участники изучат планирование и управление бизнесом, маркетинг и продвижение продукции, бюджетирование и оценку финансовой деятельности. В Липецкой области желание принять участие в программе предварительно изъявили около 30 человек.

Липецкая область стала четвертым регионом, где реализуется учебная программа «Семейное агропредпринимательство». В прошлом году ее участниками стали более 100 слушателей Курской области, Республик Карелия и Марий Эл. В результате было реализовано 12 новых проектов, 15 – прошли акселерацию от бизнес-идеи до приносящей прибыль инициативы, а действующие предприниматели расширили свои возможности и увеличили клиентскую базу на 20-60%.

«Семейному предпринимательству на федеральном уровне уделяется сейчас повышенное внимание, как направлению, имеющему особые преимущества. Рассматривается предложение наделить его официальным статусом, как это было ранее с социальным предпринимательством, чтобы дать возможность шире пользоваться мерами господдержки», – пояснила начальник Центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова.