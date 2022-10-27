Новую уникальную меру поддержки – поиск и подбор персонала на рекрутинговой платформе HeadHunter предоставляет центр «Мой бизнес» Липецкой области. Эта услуга разработана совместно с HeadHunter и является абсолютно бесплатной для предпринимателей региона.

Эксперты пояснили, что компания, которой необходимо набрать сотрудников, оставляете заявку на их поиск в центре «Мой бизнес». Затем вакансии передаются на HeadHunter, их размещение оплачивает центр «Мой бизнес». Платформа показывает вакансии, а также подбирает на них соискателей. Такая услуга на HeadHunter стоит около 7000 рублей. Центр «Мой бизнес» позволяет воспользоваться такой мерой поддержки абсолютно бесплатно.

Заявки принимают в центрах «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечной, 8 и в Ельце на улице Карла Маркса, 15. Заявки принимаются до 15 ноября. Более подробную информацию можно узнать по номеру горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75.