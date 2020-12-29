Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» уже год оказывает услуги предпринимателям Липецкой области. Несмотря на то, что торжественное открытие состоялось в феврале нынешнего года, технически он работает с 28 декабря 2019-го.

В честь праздника на площадке перед центром «Мой бизнес» собрались его сотрудники, предприниматели – получатели господдержки, а также представители структур, сотрудничавших с Центром в уходящем году, в том числе налоговой инспекции, аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей в Липецкой области, Фонда поддержки предпринимательства региона, областного управления экономического развития, общественных объединений «ОПОРА России» и «Деловая Россия».

Открывая встречу, руководитель центра, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов подчеркнул, что ведение бизнеса – это искусство. В поддержку этого утверждения торжество началось с концертной программы, представленной музыкантами и артистами Липецкого симфонического оркестра, театра Толстого и Липецкого государственного театра кукол. В рамках деловой программы подведены итоги деятельности центра в сложных экономических условиях уходящего года. Эти результаты, по словам экспертов, значительно превысили запланированные показатели.

Высоко оценил проделанную работу и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Конструктивное взаимодействие между властью и предпринимательским сообществом, которому способствует центр «Мой бизнес», может стать одним из серьезных факторов экономического и промышленного роста в регионе», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Также много теплых слов прозвучало в адрес центра от получателей господдержки, представителей власти и региональных общественных объединений. Также значительный вклад центра в развитие региона отметил заместитель главы администрации Липецкой области – руководитель Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктор Русляков.