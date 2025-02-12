Пятилетие со дня основания отметил центр «Мой бизнес» Липецкой области. Торжественная конференция в честь юбилея состоялась в Липецком областном выставочном зале при участии более 200 партнеров и гостей.

За пять лет центром оказано около 45 тысяч услуг для 30 тысяч предпринимателей, самозанятых и физических лиц. Для них доступны бесплатное обучение и консультации, поддержка при получении субсидий и грантов, вывод новых компаний на экспорт. Центр «Мой бизнес» Липецкой области объединяет на одной площадке региональные институты поддержки предпринимательства и оказывает государственные услуги в формате «одного окна». Помимо федеральных мер поддержки в Липецкой области активно внедряются региональные программы для развития бизнеса, отметил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

В 2024 году Минэкономразвития РФ отметило Липецкую область за реализацию лучших региональных практик поддержки бизнеса по трем направлениям. Это создание площадок для бизнес-кооперации, работа с муниципалитетами и молодёжью. Наш регион один из первых в стране провел обучение муниципальных служащих по оказанию поддержки бизнесу в сфере экспорта. Обменяться опытом и наладить совместную работу по импортозамещению на межрегиональный кооперационный форум в Липецк второй год подряд приезжают производственные компании из ЦФО. А липецкий проект «Бизнес-вояж», который помогает выявить и поддержать предпринимательскую инициативу у студентов, уже внедряют в других регионах.

Команда Центра поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») в числе тех, кто эффективнее всего в 2024 году помогал малому и среднему бизнесу получать актуальные знания и готовить кадры для экспорта. Липчане вошли в тройку лидеров среди центров страны, которые реализовали программу экспортных семинаров для наибольшего количества уникальных компаний МСП.

«В непростых геополитических условиях предприниматели региона показывают высокую устойчивость и осваивают новые зарубежные рынки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Только за последний год сумма контрактов экспорта составила 17,5 млн долларов. Находить за рубежом новых партнёров помогают бизнес-миссии, участие в международных выставках, помощь в сертификации продукции.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.