Центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области» посетили делегация Тверской области. Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов рассказал о деятельности центра «Мой бизнес» – уникального проекта государственно-частного партнерства по эффективной комплексной поддержке предпринимательской деятельности, устойчивого развития малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательства в регионе. Центр создан правительством Липецкой области совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой.

Гостям рассказали о существующих в Липецкой области мерах государственной поддержки, использование которых существенно упрощает как открытие собственного бизнеса, так и развитие уже существующего. Также в ходе рабочей поездки тверская делегация посетила особую экономическую зону «Липецк». Гости совершили обзорную экскурсию с осмотром предприятий резидентов и инфраструктуры, а также познакомились с инвестиционной средой, налоговыми преференциями, приоритетными направлениями деятельности ОЭЗ и выпускаемой продукцией. «В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – неоднократно отмечал губернатор Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций». Кроме того, представителям Тверской делегации презентовали инвестиционный потенциал региона.

В ходе встречи обсуждались активизация взаимодействия в сфере поддержки бизнеса и экспорта двух регионов, реализация совместных проектов, участие в выставках и ярмарках, развитие кооперации производственных предприятий. Достигнуты договоренности об обмене успешными практиками между Тверской и Липецкой областями и укреплении имеющихся торгово-экономических связей между регионами.