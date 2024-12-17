Итоги выполнения регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Липецкой области «Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области» в 2024 году подвели в правительстве Липецкой области на общем собрании учредителей АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»).

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учредителями АНО «ЦПЭ Липецкой области» являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

С отчетом о реализации проекта выступил президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор «АНО ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов. Он отметил, что несмотря на новые экономические реалии ежегодные ключевые показатели эффективности выполнения проекта растут благодаря слаженной работе коллектива центра «Мой бизнес» и поддержке региональных органов власти. Проект получил огромную популярность со стороны общественных и бизнес-объединений региона.

В 2024 году при содействии Центра поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») более 30 компаний Липецкой области заключили экспортные контракты на общую сумму порядка 13 млн долларов. Свыше 9 тысяч услуг предоставлено малому и среднему бизнесу, самозанятым и физическим лицам, что почти на треть превышает плановый показатель. Около 5 тысяч субъектов МСП и самозанятых получили поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков признал отчет удовлетворительным. Бизнес вносит существенный вклад в повышение уровня жизни, помогает создавать новые рабочие места, насыщает рынок товарами и услугами, формирует конкурентную среду, несет социальную миссию. Поэтому помощь малому и среднему бизнесу как на этапе его становления, так и на этапе роста и масштабирования – одна из основных задач. Также участники встречи обсудили организационные вопросы деятельности центра «Мой бизнес» и планы работы в 2025 году.