Центр «Мой бизнес» Липецкой области стал победителем Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства

Итоги Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» подвели в Красноярске на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь». В 2026 году заявки на участие подали 78 регионов, всего было направлено 298 проектов, из которых 38 вышли в финал и были представлены на очной защите. В итоге Центр «Мой бизнес» Липецкой области стал победителем в номинации «Лучшая площадка для развития бизнеса» с проектом «Липецкие ремёсла», реализованным при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты. Проект объединяет сервисы Центра «Мой бизнес», обеспечивая ремесленникам региона доступ к мерам государственной поддержки, консультациям, образовательным программам и каналам продвижения — пример системного развития креативных индустрий и народных художественных промыслов.

За время реализации проекта более 50 ремесленников стали самозанятыми или предпринимателями, 11 резидентов культурного пространства «Липецкие ремёсла» зарегистрировали товарные знаки. Награда присуждена по решению экспертного жюри: в конкурсе вручались дипломы «выбор коллег» и «выбор экспертов», и липецкий центр «Мой бизнес» одержал победу в категории «выбор экспертов». Диплом победителя вручила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Работа проделана немаленькая. У липецких мастеров за последние годы появилась уверенность, что их дело может приносить прибыль, что их умения нужные и востребованные», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Форум проходит в Национальном центре «Россия» на Енисее по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Правительства Красноярского края. Организаторы: Минэкономразвития России и Центр «Мой бизнес» Красноярского края.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.