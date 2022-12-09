«Мой бизнес. Медиафорум — 2022» с участием представителей Липецкой области проходит в эти дни в Самаре. Министерство экономического развития России поблагодарило региональные центры поддержки МСП «Мой бизнес». Ведомство отметило 21 субъект России, вносящий наибольший вклад в развитие бренда «Мой бизнес» как флагмана господдержки предпринимательства.

Оценить вклад регионов в продвижение федерального бренда помог в том числе медиарейтинг, внедряемый Минэкономразвития в центрах «Мой бизнес» с апреля 2022 года. Липецкая область каждый месяц занимает лидирующие позиции. Рейтинг существует для обмена лучшими практиками в части продвижения господдержки предпринимательства среди регионов страны. Пресс-служба центра «Мой бизнес» оперативно и качественно информирует предпринимательское сообщество Липецкой области о мерах государственной поддержки, а также о мероприятиях, проводимых центром.