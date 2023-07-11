Ежемесячно в центрах «Мой бизнес» Минэкономразвития РФ оценивает вклад регионов, в том числе и Липецкой области, в продвижение федерального бренда. В числе прочих показателей рассматривается оперативность и качество информирования предпринимателей о мерах государственной поддержки. С апреля 2022 года Липецкая область постоянно получает оценку «Превосходно».

Рейтинг помогает обмениваться лучшими практиками продвижения господдержки предпринимательства среди 84 регионов страны. Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Информацию о действующих мерах государственной поддержки можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 301-76-75 или на сайте центра https://мойбизнес48.рф/.

«Предпринимательство в Липецкой области активно развивается, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. В регионе удалось сохранить рабочие места, удержать большинство иностранных предприятий и найти новых инвесторов. Государство придает важное значение деятельности предпринимателей как основе движения вперед отечественной экономики. Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.