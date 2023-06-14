Приём заявок на участие в бизнес-тренинге «Азбука предпринимателя» проходит в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Обучение состоится с 26 по 29 июня.

Программа «Азбука предпринимателя» ориентирована на начинающих предпринимателей и липчан, планирующих начать свое дело. В рамках тренинга участники получат подробную информацию об этапах создания бизнеса – от формирования идеи до регистрации предпринимательской деятельности. Слушатели научатся составлять маркетинговый и организационный планы, разрабатывать концепции проектов, рассчитывать себестоимость продукта, а также выстраивать производственный процесс. Обучение проводит сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП», специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргарита Болдырева.

«Образовательные программы – важная часть работы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Это один из самых востребованных и актуальных образовательных курсов, который помогает разработать собственный бизнес-проект для запуска успешного бизнеса» – отмечает директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. По итогам обучения участники получат сертификаты, которые дают дополнительные баллы при получении некоторых видов господдержки — например, для участия в конкурсе на получение гранта «Лёгкий старт».

Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Зарегистрироваться и обратиться за подробной информацией можно по телефону +79103555727 или по адресу электронной почты [email protected] с 09:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу).