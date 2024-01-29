Помощь бизнесу в малых городах Липецкой области становится доступнее. Так, на днях в Данкове открылось представительство Центра «Мой бизнес». Теперь 6,4 тысячи предпринимателей Данковского и близлежащих районов – Лев-Толстовского и Лебедянского – смогут получать услуги поддержки бизнеса недалеко от места проживания. Для удобства предпринимателей в одном помещении с представительством разместился бизнес-коворкинг с переговорной и рабочими местами для предпринимателей в формате открытых мастерских. Кроме того, на этой же площадке можно будет получить экспертные услуги Липецкой торгово-промышленной палаты.

«В регионе растёт число самозанятых – на начало года 44,8 тысячи человек, на 45,7% больше, чем в прошлом году. Много перспективных проектов, в том числе в районах. Чтобы предпринимателям было проще получить поддержку на открытие или развитие своего дела, сеть центров «Мой бизнес» в регионе становится шире», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» в Липецке создан в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». До недавнего времени все ключевые институты развития бизнеса были территориально сосредоточены в Липецке и Ельце. В 2023 году первое представительство появилось в районном центре – Чаплыгине.

За 2019-2023 годы «Мой бизнес» в Липецкой области оказал более 34 тысяч услуг для 15 тысяч субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, провел около 244 образовательных мероприятий и форумов, более 24 тысяч обращений поступило на «горячую» линию.